Inés Sainz tacha de "ridícula" a Inés Gómez Mont; así empezó su rivalidad

Inés Sainz revivió su rivalidad que tiene con Inés Gómez Mont, a quien tachó de ridícula, pues reveló que debido a una nota que hizo la hoy prófuga de la justicia, TV Azteca fue penalizado y perdió varias acreditaciones durante el Super Bowl XLII, en la que ambas fueron conductoras.

A pesar de que la ex presentadora de 'Ventaneando' se ha mantenido fuera de los escándalos tras darse a conocer que es buscada por la Interpol y la Fiscalía General de la República (FGR); su excompañera de televisora recordó cuando las dos trabajaron para un evento deportivo.

La reportera indicó que usualmente la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, llama a personas de espectáculos para que hagan "notas de color" durante las justas deportivas. En 2008, Paty Chapoy eligió a Gómez Mont para que cubriera la final del futbol americano entre New York Giants y New England Patriots.

"Ella era invitada por el área de espectáculos al Super Bowl, siempre en TV Azteca mandan a alguien que no tiene nada que ver con deportes a ese evento para hacer algo, notas de color si bien nos va cuando no hacen el ridículo", dijo Sainz durante el programa de Adela Micha.

Previo al partido del 3 de febrero del 2008, cuando Tom Brady estaba dando una entrevista a medios internacionales, Inés Gómez Mont apareció vestida de novia y le pidió matrimonio al atleta. La ocurrencia de la ex conductora del programa Los 25+, le costó a la televisora alrededor de 10 acreditaciones.

Inés Gómez Mont le pidió matrimonio a Tom Brady Foto: Especial

"El ridículo que hizo le costó a TV Azteca 10 acreditaciones en el Super Bowl, la NFL nos dijo que si íbamos a mandar gente para hacer ridiculeces no necesitábamos tantas acreditaciones, por eso de 15 acreditados nos redujeron a solo cinco", dijo la especialista en deportes, quien también aclaró que después de eso Gómez Mont no volvió al Super Bowl .

Durante su conversación en la Saga, Inés Sainz también recordó cuando accidentalmente golpeó a Gómez Mont jugando futbol americano; mientras todos sus compañeros lo tomaron con humor, la hoy prófuga se enojó bastante y parece ser que le guardó rencor.

"En ese Super Bowl, al productor se le ocurrió que todos jugáramos futbol americano y yo soy muy tosca, crecí con tres hermanos hombres y soy muy competitiva. Estábamos jugando y me transformo, recibo el balón e ilusamente Gómez Mont se para frente a mí pensando que me iba a detener y no. Le aviento el cuerpo y sale volando, a todos nos dio risa y salió el video, pero creo que sí le dolió", comentó.