Inés Gómez Mont tenía vida de reina en EU, así son sus lujosas mansiones: FOTOS

El nombre de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, son de los más mencionados desde hace algunos meses y es que después de que se dieran a conocer sus problemas legales, ha quedado al descubierto los lujos con los que vivía la pareja, razón por la que muchos aseguran que la ex conductora tenía vida de reina en Estados Unidos (EU).

El 10 de septiembre de este año, se informó que las autoridades en México tenían una orden de aprehensión en contra de la pareja por los delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita y peculado.

De acuerdo con los datos que se han dado a conocer, la pareja habría adquirido tres lujosas mansiones en EU, una de estas habría pertenecido a la famosa cantante Cher, mientras que sus otras propiedades se encuentran en exclusivas zonas de Miami, Florida.

Inés Gómez Mont vivió en la casa de la cantante Cher

La primer casa con la que quedaron al descubierto los lujos de Gómez Mont y su esposo fue la mansión ubicada en el número 64 de La Gorce Circle, en muy exclusivo barrio de La Gorce Island, en Miami Beach, la cual le costó al matrimonio 15.5 millones de dólares, más de 311 millones de pesos mexicanos.

Tiene tres pisos y seis habitaciones. Foto: Los Ángeles Times

Se dio a conocer que la venta de la propiedad se habría hecho a nombre de una empresa propiedad del mismo matrimonio, y fue revendida en 17 millones de dólares (unos 340 millones de pesos mexicanos). Los documentos que lo comprobarían fueron encontrados en los registros públicos del estado de Florida, mismos que dejan ver que la pareja adquirió la propiedad en el 2017.

La lujosa mansión cuenta con mil 064 metros cuadrados, y de acuerdo con el programa de espectáculos "Chisme No Like" existen imágenes en la cuenta de Instagram de Inés donde se le ve en la propiedad.

Gómez Mont presumió foto desde la recámara principal. Foto: Los Ángeles Times

La casa, que fue propiedad de la cantante y actriz estadounidense entre 1993 y 1996, tiene tres pisos y seis habitaciones, ocho baños, una casa para huéspedes, gimnasio, bar, oficina, alberca, enormes jardines, estacionamiento y fuentes de agua. La propiedad se construyó en 1953.

La casa cuenta con todos los lujos. Foto: Especial

Vecina de Donald Trump

Después de darse a conocer que Gómez Mont vivió en la casa de Cher, otra ostentosa propiedad de la pareja salió a la luz, la cual se encuentra en West Palm Beach, una zona residencial en la que sería vecina del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con una investigación realizada por el programa "Chisme no like", la casa tiene varias hectáreas, y fue adquirida a través de otra corporación relacionada con el esposo de la ex conductora de "Ventaneando".

“Hemos descubierto una corporación de Inés Gómez-Mont y su marido el señor Puga en los Estados Unidos y con esta corporación posiblemente se haya comprado no solamente la casa de Cher, sino otra propiedad más”, mencionó el periodista Javier Ceriani.

Según se pudo comprobar, la adquisición de la lujosa mansión, que sería considerada un rancho, el cual cuenta con enormes jardines y hasta sus propias caballerizas, se hizo a nombre de Jonathan Choghi, quien supuestamente sería trabajador de la corporación VAP Jade Corporation, compañía fundada por el esposo de Inés.

La lujosa mansión en Miami

La última propiedad en Miami, que resultó ser de la polémica pareja se trata de una espectacular casa localizada en la calle de Rolling Rd, en la localidad de Pinecrest, y según documentos mostrados por el canal de Youtube "La voz de Julio", estaría a nombre de una empresa llamada Casa Mía, creada por Gómez Mont.

Fue comprada en julio de este año y está a nombre de una corporación cuya presidenta es la ex conductora de "Ventaneando" de 38 años. Los documentos encontrados por el periodista Julio C. Roa, muestran que la vivienda le costó 6.3 millones de dólares, lo que representa más de 125 millones de pesos mexicanos.

La mansión está a nombre de "Casa Mía", empresa de Inés Gómez Mont. Foto: Especial

Además, en el programa de Youtube “En Shock Live”, conducido por Jorge Carvajal y Filip, se dio a conocer que la propiedad fue construida en el 2008, con una extensión de 10 mil 323 pies cuadrados, y cuenta con todos los lujos y comodidades, tiene siete recámaras, ocho baños completos y un medio baño.

También cuenta con vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, bar, sala de televisión, y hasta una sala de cine, y se sabe que para poder hacerse de esta lujosa propiedad, Inés y su esposo debieron pagar impuestos por 41 mil dólares, lo que serían casi 830 mil pesos mexicanos.

La propiedad fue construida en el 2008. Foto: Especial

