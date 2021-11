Martha Higareda ya está en SPOTIFY con el Podcast de su canal 'Infinitos'

A poco más de un mes de haber comenzado un proyecto que la llena de emoción y compromiso, Martha Higareda se complace en avanzar otro paso adelante en el afán de ser una comunicadora de emociones y reflexiones, mismas que lleguen a latitudes tan distantes que miles o millones de personas escuchen el mensaje que les quiere transmitir.

Por esta razón, la actriz y productora mexicana de cine y TV compartió a través de sus redes sociales que ya está en Spotify con su canal de 'Infinitos', espacio donde compartirá el Podcast de los programas con contenidos especiales que nada tienen que ver con cine o con lo que hace a lado de Yordi Rosado en otro Podcast llamado De Todo un Mucho.

Primero logró colocar su nuevo canal de YouTube, 'Infinitos', en el gusto del público que durante años la ha seguido en cine y TV. Hace poco más de un mes, Martha emprendió ese camino con videos que muestran su perspectiva emocional, psicológica y sensorial de la vida con diversos temas de pareja, crecimiento humano, motivación o derivados de estos que pueden ser de interés general.

En pocas semanas, Martha Higareda alcanzó 77 mil 300 suscriptores en su canal de YouTube, éxito que se ha replicado en cada uno de sus videos y la cantidad de vistas que obtienen.

Si algo ha mostrado Martha es que cuando se propone una cosa, no para hasta lograrla. Convencida de que la Ley de la Atracción es fundamental para desarrollarse óptimamente en la vida, ella apunta alto siempre que quiere conseguir un objetivo. Con 'Infinitos' no fue la excepción y por ello es que celebró haberlo colocado ya en Spotify, plataforma donde ahora se podrán escuchar sus Podcast con los temas ya mencionados y muchos otros más que podrán ser exclusivos en su canal.

"YA ESTÁ INFINITOS EN SPOTIFY Y EN TODAS LAS PLATAFORMAS DE PODCAST !!!!! Este es el nuevo episodio pero puedes escucharlos todos! Sientes que a veces no encajas?¿Tienes una gran intuición? Tienes recuerdos o sueños recurrentes de lugares en donde no has estado? A lo mejor es que eres UN ALMA VIEJA? En este episodio te digo 8 SEÑALES para distinguir entre un ALMA NUEVA o un ALMA VIEJA.", expresó Martha en su cuenta de instagram.