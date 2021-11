¿Pablo Montero es SUGAR DADDY? Joven de 18 años aclara TODO sobre su relación con el cantante

Desde hace varias semanas, Pablo Montero ha estado envuelto en múltiples polémicas debido a su controversial participación en “La Casa de los Famosos” y se pensaría que tras haber finalizado el reality se tomaría algún tiempo para relajarse alejado de los problemas, sin embargo, fue todo lo contrario pues hace unos días comenzaron a circular unas fotografías un tanto comprometedoras en las que se muestra muy cariñoso junto a una jovencita de 18 años, por lo que se dijo que el cantante se había estrenado como “sugar daddy”.

Fue la cuenta de Instagram llamada “La Comadrita” la que difundió las fotografías de Pablo Montero junto a la joven de 18 años identificada como Nicole Castillo, y fue esta misma cuenta quien reveló que el cantante estaba disfrutando de “su nueva conquista”, incluso, aseguró que esta mujer era una conocida “scort” de Acapulco, Guerrero y, por si fuera poco, también se difundió una imagen en la que Pablo Montero aparece con el pantalón desabrochado por lo que se generó aún más polémica.

Nicole Castillo revela cuál es su relación con Pablo Montero

Ante la ola de especulaciones que se generaron en torno a la relación de Pablo Montero y la joven de 18 años, fue la propia Nicole Castillo quien decidió a hablar sobre la situación y a través de un video publicado en redes sociales, dejó bien en claro cuál es su vínculo con el intérprete de “Hay otra en tu lugar”.

“La verdad yo nada más vengo a aclarar que yo no tengo nada que ver con él, nada más es un amigo, muy amable me invitó a salir y hasta ahí, de hecho, mi mamá me estuvo acompañando porque yo no podía ir sola, ella siempre estuvo conmigo, no pasó nada, yo no soy su novia como lo están diciendo, no soy su “sugar baby”, nada que ver”, señaló la joven, quien además mencionó que tras estos rumores ha recibido todo tipo de comentarios negativos en sus redes sociales.

En otro momento del video, la joven señaló que hace unos días cumplió 18 años y mencionó que desde hace dos años conoce a Pablo Montero, quien siempre ha sido respetuoso con ella.

“Acabo de cumplir en este octubre los 18 años y cuando lo conocí a él, (Pablo Montero), hace dos años, solamente fue para pedirle una foto y ya, tenía 16 años en ese entonces, pero no pasó nada, él siempre fue respetuoso conmigo, nunca quiso insinuarme nada y nada que ver y lo vuelvo a repetir, mi mamá estuvo ahí conmigo siempre y eso es todo lo que tengo que decir, aclarar que no tengo ninguna relación amorosa con él, nada de eso”, finalizó su video la joven.

Por su parte, Pablo Montero no ha salido a dar la cara ante esta situación tan polémica que ha protagonizado en los últimos días, sin embargo, se espera que en los próximos días comparezca ante los medios para aclarar esta y otras situaciones tan controversiales que ha vivido en las últimas semanas.

