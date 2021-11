¿Qué es la rosácea?, enfermedad que padece Cameron Diaz

Cameron Diaz es una de las actrices más emblemáticas de Hollywood y, en su momento, fue una de las mejor pagadas de la industria del cine de Estados Unidos; sin embargo, de un día para otro se alejó de los reflectores.

Cameron entró al mundo artístico como modelo cuando tenía 15 años de edad y en un principio combinó los estudios con el trabajo a condición de sus padres. No obstante, a pesar de que en la pantalla grande se ve radiante y sin imperfecciones, la actriz sufre de una enfermedad que afecta su piel, por lo cual debe de tener extremos cuidados y usar mucho maquillaje.

Cameron Diaz tiene rosácea, una enfermedad rara que afecta la piel y que no tiene cura, por lo cual debe de mantener una rigurosa dieta y tratamientos dermatológicos.

Instagram @camerondiaz

¿Qué es la rosácea?

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la rosácea es una enfermedad crónica que afecta la piel y algunas veces los ojos causando enrojecimiento y espinillas. Es un padecimiento más común en mujeres y en personas de piel clara que suele afectar a adultos de mediana y avanzada edad.

En la mayoría de los casos, la rosácea sólo afecta la cara. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento frecuente en el rostro, pequeñas líneas rojas debajo de la piel, acné, inflamación de la nariz y piel gruesa.

Además, muchas personas también tienen síntomas en los ojos, como enrojecimiento, sequedad y picazón. Asimismo, pueden tener problemas en la vista.

No se conoce la causa de la rosácea. Aunque no es peligrosa, no existe cura, pero algunos tratamientos pueden ayudar. Estos incluyen medicinas y algunas veces cirugía.

SEGUIR LEYENDO:

¡No es lo mismo! Alejandro Sanz sufre por esta terrible pérdida de un ser amado

¿Qué es la psoriasis?, la enfermedad que padece Kim Kardashian

¿Qué es la prosopagnosia?, la enfermedad que aqueja al actor Brad Pitt