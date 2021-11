¡No es lo mismo! Alejandro Sanz sufre por esta terrible pérdida de un ser amado

El querido Alejandro Sanz se viste de luto luego de darse a conocer que perdió a un querido integrante de su familia.

El español confesó vivir el momento más triste de su vida, esto luego de la muerte de su primo David, quien, según las redes del cantante, era un familiar muy cercano a él.

A través de Instagram, el intérprete de "Amiga mía" abrió su corazón y reveló sentirse triste e impotente por esta triste noticia.

“Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invaden. Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros…tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente", comenzó su emotiva carta dirigida a su fallecido familiar.



En el texto que es acompañado por una galería de imágenes en las que destaca los momentos que el artista español compartió con su consanguíneo a manera de homenaje, Sanz agregó:



“Quien me conoce sabe, que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada…o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo. Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno. Se ha ido querido y arropado en todo momento. Grabando en mi memoria la última frase que me dijo: “lo único que importa en la vida son las buenas personas” Y tú, David, lo has sido. Te quiero y te queremos”.

A pesar de no especificar los motivos del deceso, en sus palabras el cantautor dejó entrever que su primo padecía alguna enfermedad grave contra la que se encontraba luchando.



Tras su mensaje, los seguidores, amigos y colegas del intérprete de “Corazón Partío”, entre los que destacan Sara Carbonero, Paula Echevarría y Luis Fonsi, han externado sus condolencias y respetos para su familiar.

alg

Sigue leyendo

Octavio Ocaña: "Policía sí disparó a su camioneta", peritos de la familia dan versión de los hechos | VIDEO

Suga revela que hizo esto a escondidas de sus padres, conoce la razón

Rebecca de Alba da cátedra de estilo con el look más elegante para este invierno: VIDEO