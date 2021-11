La canción más triste de Pedro Infante; esta es la desgarradora historia

Pedro Infante fue una de las grandes estrellas de la Época de Oro del Cine Mexicano debido a que conquistó al público gracias a su interpretación y a sus canciones. "El ídolo de México" no sólo trabajó como actor e hizo más 60 películas, también formó una carrera como cantante logrando grabar 314 canciones, las cuales conmovieron a sus fanáticos pues muchas trataban de amor y desamor, sin embargo, una de ellas tiene una desgarradora historia y se ha convertido en la más triste que ha hecho el artista.

El protagonista de "Pepe El Toro" comenzó en el mundo de espectáculo cuando vivía en su natal Sinaloa, cantando en varios lugares, de hecho alcanzó reconocimiento como intérprete, por lo que se mudó a la Ciudad de México para encontrar mejores oportunidades, y así lo logró, pues pudo presentarse en varios teatros y cantar en la XEB.

A pesar de que tuvo mucha popularidad como actor, la verdadera pasión de Pedro Infante siempre fue la música, por lo que logró acoplarla a su faceta de galán de cine, ya que en varias de sus películas salía cantando sus temas que ahora se han convertido en clásicos. Debido a su talento, varios escritores y productores musicales lo contactaron para que interpretara sus sencillos y fue así que "El Inmortal" convirtió algunas melodías en éxitos.

Pedro Infante grabó 314 canciones Foto: Especial

Una de los temas que popularizó con su melódica voz fue "Historia de un amor", un bolero creado en 1955 por el autor panameño Carlos Eleta, quien escribió la canción por encargo de su hermano Fernando Eleta, quien perdió su esposa de una forma trágica. La melodía no sólo conquistó México y Latinoamérica, también llegó a países como Francia, Italia y hasta China, por mencionar algunos.

La trágica muerte que inspiró el boleto "Historia de un amor"

Fernando Eleta Almarán fue un empresario, ingeniero, ministro de Hacienda y Tesoro (1958-1960), y canciller de Panamá (1964-1968), de hecho en ese periodo estuvo a cargo de las negociaciones del Proyecto de Tratado Robles - Johnson sobre el Canal de Panamá, el cual se firmó en 1967. Además tuvo otros cargos e importantes negocios dentro del país que lo vio nacer el 10 de agosto de 1921.

En 1950, se casó con Mercedes Casanovas Escobet, de quien estaba profundamente enamorado. Fruto de su relación nacieron tres hijos: Mercedes, Fernando y Aurora. Sin embargo, en 1954 se le detectó poliomielitis y debido a su embarazo la condición se agudizó haciendo que perdiera la vida 6 de septiembre de ese año en el Hospital Gorga.

La muerte de Mercedes Casanovas Escobet inspiró el bolero Foto: fernandoeletaalmaran.org

De acuerdo a los registros, Fernando le pidió a su hermano Carlos Eleta que escribiera un bolero para conservar la memoria de su esposa y sobre todo de su historia de amor. “Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma sólo tengo soledad, y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más”, colocó en una de sus estrofas el creador del tema.

El éxito de la canción "Historia de un amor"

Según los documentos de la época, el primer intérprete fue el argentino Leo Marini, pero quien la internacionalizó fue un español, Gregorio Barrios, y después llegaría a México gracias a Luis Arcaraz quien lo grabó con su orquesta en la capital en donde fue escuchada por Libertad Lamarque, quien también la grabó su versión.

Desde esa época y hasta la fecha ha sido traducida a varios idiomas, como al inglés o al francés y hasta chino. También ha sido interpretada por diferentes artistas como Luis Miguel, Marco Antonio Solís, David Bisbal, Los Panchos, Lola Flores, Marco Antonio Muñiz, Julio Iglesias, por mencionar algunos.

