Ex participante de MasterChef "fracasa" en el debut de "Todos a bailar"; su equipo la ABANDONÓ de último minuto

El estreno de “Todos a Bailar” no fue lo que esperaban ni los televidentes, ni los propios participantes, este sábado arrancó el primer capítulo del nuevo reality show de Tv Azteca y hubo mucho de qué hablar en redes sociales.

Primero la audiencia calificó a “Todos a Bailar” como un programa de bajo presupuesto, de que el jurado conformado por Mario Bautista y Regina Orozco no tenían criticas objetivas y de que el regreso de Indrig Coronado a la televisora no había sido espectacular.

Pero eso no fue lo único que impacto a los televidentes, además el poco profesionalismo de una de las familias que no se presentó a la contienda, explicaron que el equipo que participaría con Patricia Gallo, ex participante MasterChef México y que ahora funge como capitana en “Todos a bailar” decidió no seguir en el reality, expusieron que habían tenido problemas con la producción y que buscarían a otras personas para que ocuparan su lugar.

¿Qué fue lo que pasó?

La familia que participaría liderada por Patricia Gallo no estuvo conforme con el vestuario asignado por la producción, mencionaron que los atuendos de algunas personas, como el de las mujeres no estaban confeccionados a la medida y otros detalles que no fueron de su agrado por lo que abandonaron la contienda.

Todos a bailar

Según la descripción de TV Azteca, es un reality show familiar, conducido por Ingrid Coronado, donde ocho familias lucharán bailando para ganar medio millón de pesos. Ellos estarán acompañados de un capitán famoso, que dará todo en la pista por cumplir sus sueños.

“Todos están comandados por una celebridad que va a bailar con ellos. A veces van a bailar todos juntos, a veces el capitán con el niño, de pareja, en grupo y demás; vamos a tener tres jueces que son los que van a estar dando las puntuaciones”, señaló Ingrid Coronado durante su visita Ventaneando.

