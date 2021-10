'Venga la Alegría Fin de Semana' está insípido

¿A quién se le habrá ocurrido la mediocre idea de poner a Sofía Aragón como conductora de 'Venga la Alegría Fin de Semana'? ¡La señorita no tiene ángel ni carisma! Vi su desempeño en 'Venga la Alegría Fin de Semana' y tanto el programa como ella me parecieron desabridos. El estreno de la extensión sabatina y dominical de 'VLA' fue pardo, ceniciento y grisáceo. Nada de lo que ahí presentaron despertó mi interés o me incita volver a sintonizarlo el fin de semana próximo. Urge que Aristeo Cazáres tome clases de dicción, pues no se le entiende lo que dice. Pienso que tiene un problema en su mandíbula que hace le cueste abrir la boca y por ende lo que pronuncia es inaudible. Le imploro a Cynthia González ¡que no conduzca! ¡Lo hace terrible! Ella que fue participante de 'Máster Chef' que hierva agua y refría frijoles ¡pero que no conduzca! Que aplique eso que dice "zapatero a tus zapatos". Lo suyo es el anafre ¡no la conducción televisiva! Me extrañó ver nervioso y titubeante a Álex Sirvent. Imaginaba que con las tablas que le dio conducir recientemente una revista vespertina ('Arriba la Tarde') se movería como pez en el agua, pero no fue así. Le reprocho que con los años que tiene en el artístico no se llevará de calle a sus compañeros. Matilde Álvarez y iAlana Lliteras* están de sobra. No suman ¡sino todo lo contrario! Tan poco hábil es para conducir Matilde que no supo llevar con agilidad la sección «de circuitos» que remeda –con un presupuesto de 3 pesos– a 'Exatlón'. Y su intervención durante la entrevista a la media hermana de Thalía ¡fue vergonzosa! Gabriela Ramírez, Rafael Serdán y Olga Mariana Mafud son las únicas y el único, respectivamente, que a mi parecer lo hicieron bien. La observación que les haría es que Gabriela no se le encime a sus compañeros a la hora de hablar y que Rafael se prepare mejor para sus participaciones en la sección de espectáculos para que no opine únicamente con monosílabos.

A BAILAR

Hoy arranca la segunda temporada de «Las Estrellas Bailan en Hoy» y ¡antes que nadie! te doy los nombres de las 10 parejas que se disputarán el primer lugar del concurso de baile del matutino de Las Estrellas: Mariazel y Yurem Rojas, Ivonne Montero y Agustín Arana, Arantza Ruiz y Luis 'Potro' Caballero, Fernanda López y Rafael Basaldúa, Sugey Abrego y Silverio Rocchi, Vanessa Arias y Eduardo Rodríguez, Pía Sanz y Moisés Peñaloza, Gabriela Carrillo y Alejandro Ávila, Romina Marcos y Josh Gutiérrez, y Francisco Gattorno y una tipa cuyo nombre me parece repulsivo.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El martes ¡con gran éxito! se estrenó en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid 'Ghost, El Musical'. En dicha puesta los personajes que en cine hicieron Demi Moore y Patrick Swayze son responsabilidad de Cristina Lorente y David Bustamante.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La más reciente entrega de 'Conexión Politécnica' (Radio IPN | 95.7 FM) tuvo como invitada a la señora periodista KARLA IBERIA SÁNCHEZ (cuyos reportajes sobre derechos humanos, salud pública, narcotráfico y procuración de justicia han sido varías veces galardonados). 'Conexión Politécnica' se trasmite los jueves a las 6 de la tarde.

SERÉ BREVE

