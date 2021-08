Sofía Aragón se integra a 'Venga la Alegría'

'Venga la Alegría' tendrá nueva componente. Sí, la revista matutina de TV Azteca le da la bienvenida a Sofía Montserrat Aragón Torres, la mexicana que representó a su nación en Miss Universo 2019. Ella junto a Alejandro Sirvent y Gabriela Ramírez conducirá 'VLA Fin de Semana' (cuyo estreno va a suceder en octubre). La contratación de Sofía Aragón confirma lo que ya le había asegurado en este espacio: las grandes oportunidades, esas que dan crecimiento dentro de TV Azteca, no incluyen a Kristal Silva.

¡QUÉ CAGADOTA!

El viernes en el programa de radio 'Fórmula Espectacular', Gabriel Cuevas Chi dijo varias veces "acta de difusión" en lugar de «acta de defunción». ¡Estúpido!

SAMARITANO

David Zepeda ha protagonizado un sinnúmero de telenovelas, pero ahora está protagonizando un acto ¡invaluable! de humanidad. Le cuento que el actor le ha tendido la mano a Edén Dorantes, el reportero de espectáculos que lleva semanas hospitalizado en estado grave. En cuanto David se entero que mi colega necesitaba hospitalización y carecía de seguro médico lo metió a su nómina de empleados y lo afilió al IMSS. Gracias al samaritano el enfermo ha tenido atenciones médicas (que no podían ser solventadas por la familia de Edén). Ese acto pocos, muy pocos famosos, lo tienen con el gremio de reporteros. Además, Zepeda no ha presumido, como luego sucede, de su ayuda al prójimo. Me pongo de pie y aplaudo tu generosidad, David.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Aitor y Antonio, los nietos mellizos de Rocío Dúrcal (q. e. p. d.), alcanzaron ayer la mayoría de edad. Aitor y Antonio son hijos de Antonio Morales de las Heras (hijo de la 'Española más Mexicana') y nacieron el 29 de agosto del 2003.

LOS «INSEPARABLES» YA SE SEPARARON

Me entero que Estefanía Ahumada y Luis Caballero el 'Potro' ya no son novios. La expareja forma parte de la nueva temporada de 'Inseparables' (que se grabó hace tiempo) cuyo estreno es el 20 de septiembre a las 8 de la noche por Canal 5. ¿El motivo del truene? Estefanía se hartó de las infidelidades de Luis.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Mañana 31 de agosto 'Pontón en MVS' (programa especializado en avances digitales) cumple un año al aire. 'Pontón en MVS' (MVS Radio) es conducido por José Antonio Pontón de L a V de las 12 del día a la 1 de la tarde.

PRÓXIMAMENTE…

El programa de comedia que próximamente va a estrenar Televisa, y que produce Guillermo del Bosque, lleva por nombre 'Perdiendo el Juicio'.

SERÉ BREVE

Lo mejorcito del programa es la ropa con la que los diseñadores Víctor y Jesse visten a la conductora.



