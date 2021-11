Silvia Pinal estuvo casada con importante político que desapareció

Una de lar grandes divas de la época de oro del cine mexicano fue Silvia Pinal que participó en decenas de películas a lado de estrellas como Pedro Infante y Germán Valdés "Tin Tan". La vida de la actriz siempre estuvo rodeada de éxitos y algunas polémicas, siendo una de ellas su matrimonio con un importante político que fue gobernador de Tlaxcala y que un día desapareció.

Mientras que en los escenarios la protagonista de "Viridiana" tenía varios logros, pues era reconocida por su trabajo en teatro, cine y televisión, en el plano amoroso la actriz tuvo varios romances y estuvo casada cuatro veces. El último de sus esposos fue Tulio Hernández, quien estuvo a cargo del estado de Tlaxcala.

¿Quién es Tulio Hernández? exesposo de Silvia Pinal

Tulio Hernández Gómez nació en la capital de Tlaxcala el 26 de mayo de 1937. Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a los 16 años mostró su interés por la política al afiliarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual formó parte por muchos años.

Tulio Hernández, exgobernador de Tlaxcala Foto: Captura de Pantalla

En 1964 fue elegido diputado federal por el Distrito electoral federal 1 de Tlaxcala a la XLVI Legislatura y posteriormente fungió como Delegado de Azcapotzalco, del entonces Distrito Federal, cargo que ocupó de 1976 a 1979, ya que después se convirtió en oficial mayor de la Secretaría de Gobernación.

Después contendió por el PRI a la gubernatura de Tlaxcala, la cual ganó con un contundente 91.9 por ciento de los votos. Su mandato duró seis años (1981 a 1987) y al concluir su administración, el político fue presidente de su partido en el Distrito Federal y luego diputado federal plurinominal a la LVII legislatura de 1997 a 2000.

Así fue el romance de Silvia Pinal con el político tlaxcalteca

Tras terminar su relación con el cantante Enrique Guzmán, Silvia Pinal conoció a Tulio Hernández y se casó con él en 1982, justo después de la muerte de Viridiana, hija de la actriz. "Yo no quería casarme, no quería nada. (...) Fue muy difícil pero no había de otra, es algo que se queda contigo", contó la protagonista de 'El Inocente'.

Con el enlace matrimonial la diva del cine se convirtió en la primera dama del estado y se desempeñó como titular del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias, también conocido como DIF.

La pareja no sólo acaparó por muchos años las noticias dedicadas a la política, también aparecieron en la sección de sociales, debido a las actividades de la actriz del cine de oro, quien además acompañaba a su esposo a las más importantes corridas de toros de la época tanto en la capital del país como de Tlaxcala, donde la Fiesta Brava tenía un gran público.

La primera actriz mexicana indicó en una entrevista que Tulio era un gran gobernador, pues era un hombre muy inteligente y gran orador. Sin embargo, dijo que tras terminar la administración, el político fue cambiado lo que hizo que la relación terminara.

"La gente nos quería mucho, hizo muchas cosas buenas pero Tulio fue cambiando al perder poder porque dejó de ser gobernador. No cambió para bien. Se hizo daño él solito", aseguró Pinal.

¿Qué pasó con Tulio Hernández?

El 5 de agosto de 2017 se reportó su desaparición después de haber asistido en la Ciudad de México a una reunión de exmandatarios del PRI. El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes emitió la ficha de búsqueda para localizar al entonces hombre de 79 años que vestía pantalón negro, camisa gris claro, saco a cuadros blanco con negro y zapatos negros.

Sin embargo, horas después la misma institución informó que el exgobernador había sido localizado y gozaba de buena salud, por lo que inmediatamente fue entregado a sus familiares.

SIGUE LEYENDO:

Dinastía Pinal: Querida integrante, ¿presiente su muerte?; confiesa cuál es su última voluntad

Galán del Cine de Oro se casó con una Miss Universo y es papá de un embajador; esta es su historia