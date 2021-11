Estas son las FOTOS que demuestran que Silvia Pinal tenía las mejores curvas del Cine de Oro

Dentro del Cine de Oro en México, diversas personalidades brillaron y triunfaron en la escena internacional debido a su éxito y a su audacia para transmitir historias a través de las películas en aquellos años.

Además de que en esta época existieron grandes actores y actrices, que además de talentosos, también gozaban de una belleza y estilo que engalanaba la pantalla grande, tal es el caso de estrellas como María Félix, Miroslava Stern o Silvia Pinal, y precisamente ésta última se llevó toda la atención a causa de su sensualidad y talento.

Silvia Pinal, una gran diva del cine mexicano

Para nadie es un secreto el que Silvia Pinal es considerada una de las grandes divas de la Época de Oro del Cine Mexicano, y además de decenas de películas y producciones, Silvia Pinal también tiene en su legado la formación de la Dinastía Pinal, misma que está conformada por una cadena de talentos que van desde sus hijas, Alejandra Guzmán, hasta su nieta Frida Sofía o su bisnieta Michelle Salas.

A pesar de que ahora es una mujer de la tercera edad, lo cierto es que esto no la detiene, por lo que constantemente se le ve frente a los reflectores y continúa vigente ante las cámaras del espectáculo, mostrándose como una mujer feliz a sus 90 años.

Silvia Pinal, una bella y talentosa actriz

Vale la pena recordar que la actriz que nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora destacó de inmediato en la gran pantalla debido a su belleza y su talento para compartir emociones a través de la gran pantalla.

Es bajo este panorama que resulta fácil comprender cómo su éxito la llevó a protagonizar papeles icónicos en el cine, además de que compartió créditos con figuras internacionales como Germán Valdés “Tin Tan”, Pedro Infante, Carmen Montejo y Mario Moreno “Cantinflas“; además de que Pinal se convirtió en una musa del cineasta español Luis Buñuel.

Las fotos que comprueban que tenía las mejores curvas del Cine de Oro

Fue gracias a su talento, simpatía y belleza que Silvia Pinal se consolidó además como una importante empresaria, política y productora mexicana.

Recordemos que Pinal comenzó su carrera en el teatro y para el año 1949 incursionó en el cine y televisión; desde entonces la famosa también se caracteriza por el amor a su familia.

Vale la pena recordar que su vida y su trayecto a la fama no fue nada fácil, pues la vida de Pinal estuvo llena de complicaciones y de disgustos, empezando por su padre, quien no la reconoció de inmediato debido a que ella fue concebida fuera del matrimonio de don Moisés Pasquel, quien no quiso tener contacto con Silvia durante 11 años.

Sin embargo, las polémicas y los momentos duros en su vida han quedado atrás, esto debido a que ella ha confesado en diversas ocasiones que el ser actriz le dio las experiencias más gratas de su vida, pero además de ser actriz, la famosa también fue modelo, y éstas son las fotografías que demuestran que Silvia Pinal tenía las mejores curvas de la pantalla grande en el Cine de Oro en México.

