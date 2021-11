Silvia Pinal lo quiere todo, un amante y regresar al cine y al teatro

Una de las figuras más importantes del medio artístico en nuestro país sin duda alguna es la Diva del cine mexicano Silvia Pinal quien hace poco cumplió 90 años de edad en compañía de su familia y de los medios de comunicación a quienes siempre trata con cordialidad, pues son parte fundamental en su carrera.

La actriz sabe que es una Diva y asegura que le encanta que la llamen así pues su trabajo le ha costado, así lo comentó en una entrevista que dio para la revista CARAS, en donde además de su gran trayectoria habló sobre cómo se siente actualmente.

Foto: Revista Caras

Silvia Pinal una gran abuela

La madre de las famosas Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Viridiana Alatriste y Luis Enrique Guzmán asegura que ser abuela es algo que le encanta y que vive con gran pasión.

Pese a que se convirtió en abuela y bisabuela a muy temprana edad, actualmente Doña Silvia Pinal está gozando a su nieto, hijo de Luis Enrique Guzmán y la Diva asegura que le encanta convivir con él y con las demás hijas de sus hijas.

“A mí no me tienen como bulto, a mi me tienen como abuela esto, abuela lo otro y eso me llena de gusto”. Dijo Silvia Pinal a Caras.

La Diva quiere novio y regresar a los escenarios

Por otra parte y en el sentido personal, ya son muchos años desde que no se le conoce a una pareja por lo que la actriz asegura que le gustaría estrenar un novio o bien un amante.

Cabe recordar que el día de su cumpleaños pidió un nuevo novio que le cantara bonito y en esta entrevista con la fuente citada anteriormente asegura que en cuestiones de amores no es tan exigente.

“De repente como que me falta algo, no sé qué, no sé si un novio o un amante (risas), no sé que me falta, poquito yo no soy tan exigente” dijo Silvia Pinal a la revista Caras.

Sin embargo, un novio no es lo único que le hace falta a la Diva del cine mexicano de la época de oro pues la actriz desea regresar al cine y hacer una nueva película pero debido a todo lo que se está viviendo actualmente debe esperar a participar en una producción de este tipo.

Además de la película, Doña Silvia Pinal también asegura que “necesita” volver a los escenarios teatrales, pues cabe recordar que esta parte es muy importante para la actriz ya que ahí fue donde inició su carrera actoral.

“Como otra película quiero hacer otra película, ahorita no están haciendo nada me tengo que esperar, me gusta y necesito volver al teatro.” agregó Silvia Pinal.

