¿Por qué lloró Laura Flores en MasterChef Celebrity?

En "MasterChef Celebrity" las cosas se han puesto cada vez más intensas y con el paso de las semanas las controversias crecen y las emociones afloran con mayor frecuencia; así ocurrió ayer durante la transmisión del octavo episodio del reality, en el cual resultó eliminada Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como "La Bebeshita".

Convertido en uno de los programas más vistos de la televisión, "MasterChef Celebrity" cautiva a su audiencia en cada episodio y ayer el público se hizo más presente que nunca, luego de la polémica generada en la cocina más famosa de México y que llevó a Laura Flores a las lágrimas, pues a lo largo del reto estuvo llorando ya que aseguró sentirse muy presionada durante este programa.

En el episodio de ayer, al que acudieron varios niños como participantes, hubo un momento en que incluso hasta que Laura Zapata se refirió a sus compañeros y entre gritos les dijo: "¡Basta de actuar como niños!". ¿El motivo? Tony Balardi fue preguntado acerca de cómo fue su infancia, a lo que respondió que siempre se había sentido víctima de abusos por parte de las demás personas, en ese momento comenzó a recitar un poema.

Sin embargo, Paco Chacón lo acompañó. Ante esto Balardi expresó muy molesto: "A ese tipo de abusos me refiero. Cuando alguien tiene la palabra es una grosería interrumpir o cambiar un dulce por otro dulce (en referencia a Laura Zapata) eso es abuso", pero la actriz no se quedó callada y respondió molesta: "Eres un hipócrita porque yo te dije que si me cambiabas el dulce y dijiste que sí y ahora te estás quejando públicamente".

¿Por qué lloró LauraFlores?

Una vez superado este incómodo episodio, todos los participantes "MasterChef Celebrity" se dedicaron a elaborar un postre dulce, sin embargo quienes terminaron por subir al balcón de salvados fueron Paty Navidad, Germán Montero, Laura Zapata y Jimena Pérez "La Choco". Ya en el reto de eliminación se enfrentaron Laura Flores, la Bebeshita, Aida Cuevas, Aristeo y Stephanie Salas.

Ellos tuvieron que preparar un salteado y al terminar su platillo Laura Flores recibió duras críticas; el Chef Herrera le dijo que la carne está muy grande y dura, "además tenía mucha salsa y estaba ligeramente pasado de sal y la verdura la picó en lugar de cortarla", no obstante, y para sorpresa del público, Laura finalmente no fue expulsada.

La Bebeshita fue quien se convirtió en la expulsada de la noche y ante esta decisión la actriz pidió ser ella quien abandonara "MasterChef Celebrity": "¡No, soy yo!", declaró con desconcierto; "Si había que decidir entre Bebeshita o yo, me voy yo, ella es una mujer que quiere aprender, no es justo", replicó, motivo por el cual comenzó a llorar. Pese a ello la decisión de los jueces no cambió.

Antes de abandonar la cocina, la Bebeshita se despidió de sus compañeros y con lágrimas les dijo lo que sentía hacia ellos: "No sé cocinar, pero me encanta y yo me manejo en la vida como 'si no lo haces con amor, ¿para qué lo haces?' y estando aquí me di cuenta que MasterChef te cambia la vida y que los quiero mucho", aseguró.