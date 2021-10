"La Bebeshita": así lucía ANTES de estar en Enamorándonos y MasterChef Celebrity

Daniela Alexis, mejor conocida como la "Bebeshita” saltó a la fama por su peculiar personalidad en el programa ‘Enamorándonos’, tras la finalización de este reality show ella ha pasado en varios programas, pero además es muy popular en redes sociales. Sin embargo, siempre ha sido criticada por las cirugías estéticas a las que se ha sometido, aunque ella suele negar haber pasado por el quirófano.

Así lucía hace unos ayeres. Foto: Especial.

Fue justo durante la transmisión de ‘Enamorándonos’ cuando comenzó su transformación, primero con una bichectomía, para mejorar su apariencia en el programa, un regalo que la producción le hizo. Tiempo después, sorprendió a todos al llegar operada de la nariz, del busto y del trasero (ella niega esto último), con un drástico cambio de look.

Sin duda alguna cambió mucho. Foto: Especial.

Luego de obtener un aspecto que le agrada más y con el cual se siente más cómoda, Daniela decidió lanzarse como cantante, blogger, actriz y hasta empresaria. Sin embargo, hace unos meses Daniela ingresó de emergencia al hospital, pues estuvo a punto de explotar uno de sus implantes, por lo que tuvo que vivir con una sonda pegada al seno para drenar la infección que le dejó la mala cirugía.

La “Bebeshita” sale de MasterChef Celebrity

El episodio de este viernes 8 de octubre de MasterChef Celebrity estuvo lleno de llantos, robos y berrinches, puesto que los participantes tuvieron los sentimientos a flor de piel, lo que provocó diferentes reacciones entre el público, el cual demostró su descontento tras la salida de “La Bebeshita”, pues era una de las favoritas del show.

"No sé cocinar, pero me encanta y yo me manejo en la vida como 'si no lo haces con amor, ¿para qué lo haces?' y estando aquí me di cuenta que MasterChef te cambia la vida y que los quiero mucho", dijo Daniela tras su triste salida.

Era una de las favoritas. Foto: Especial.

msb