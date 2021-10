¿Selena Gómez y Chris Evans son novios? Fans celebran en redes sociales

La supuesta relación entre Chris Evans y Selena Gómez ha generado una serie de reacciones al respecto. Las especulaciones sobre el posible romance tienen como origen el hecho de que el actor estadounidense comenzó a cantar en Instagram.

Gómez fue cuestionada sobre quién era su famoso crush y ella reveló que es Evans, el que indicó estar “un poco enamorada”. Lo anterior ocurrió durante la participación de Selena en el programa Watch what happens live with Andy Cohen.

“Me gusta Chris Evans. ¿No es lindo? Es muy lindo”, refirió y también se cuestionó en voz alta al respecto si el actor le gustaría o no que hablara abiertamente de que está enamorada de él.

Ella no dudó en mencionar el nombre del actor de 40 años y fue una revelación que sorprendió al público. Y ante las especulaciones que han surgido en los últimos días, ninguno de los dos ha hecho una mención al respecto.

Aunque los ha llevado a colocarse como tendencia, es que, al parecer, ambos fueron vistos en el mismo estudio de grabación en Los Ángeles y después en el mismo restaurante.

Cabe señalar que no hay imágenes en las que ambos aparecen juntos, pero se ha especulado que ambos acudieron al mismo lugar en el mismo vehículo.

Los usuario en redes sociales han celebrado la posible relación que hay entre ambos, pero algunos fueron más allá y han hecho referencia a la reacciones que tendría Dylan O'brien, con quien recientemente se le relaciona a la cantante.

Evans ni Gómez han mencionado que están en una relación, por lo que podría significar que ambos están solteros y podrían iniciar un noviazgo.

Entre las relaciones que se han conocido del actor están Kate Bosworth, Jessica Biel, Christina Ricci, Dianna Agron, Sandra Bullock, Lily Collins, Minka Kelly y Jenny Slate.

