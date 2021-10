Alexis Ayala conoce a sus suegros y su novia Cinthia Aparicio convive con su hija ¡Van en serio!

Pese a los comentarios que se han hecho en las redes sociales por la diferencia de edades que existe entre Alexis Ayala y su novia, Cinthia Aparicio, la relación entre ambos sigue viento en popa.

Luego de ser captado por los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el programa Sale el Sol revelaron que el actor de 56 años y la actriz que es casi 30 años menor que el, confesaron que ya ambos ya conocieron a sus respectivas familias.

Al ser cuestionado sobre como lo recibieron sus suegros, el actor comentó que con mucho gusto y una sonrisa;

“Con una sonrisa siempre, digo, cuando las cosas están por el lado correcto no tiene por qué haber otra serie de situaciones, más ruido hacen las gentes (sic) que no nos conocen y que no conviven con nosotros que la misma gente nuestra”.