¿Quién es Cinthia Aparicio, la novia de Alexis Ayala que es 28 años menor que el actor?

En las últimas semanas, el famoso actor, Alexis Ayala, se ha convertido en blanco de críticas debido a que anunció su relación con una mujer 28 años menor que él, por lo que se han generado todo tipo de reacciones en redes sociales y en el medio artístico, no obstante, muchos seguidores se han mostrado interesados por saber quién es la mujer que le ha robado el corazón al famoso villano de las telenovelas, por lo que a continuación te decimos quién es Cinthia Aparicio.

¿Quién es Cinthia Aparicio?

Cinthia Aparicio es una actriz y modelo de origen mexicano, se sabe que nació en el municipio de Papantla en el estado de Veracruz y que tiene 28 años de edad. De momento, no hay mucha información referente a la vida personal de la novia de Alexis Ayala, pero por lo publicado en sus redes sociales se puede apreciar que algunas de sus más grandes pasiones son los viajes y el modelaje pues constantemente publica fotografías en diferentes destinos turísticos o de diversas sesiones fotográficas portando espectaculares outfits.

Cinthia Aparicio ha participado en diversas producciones nacionales, sin embargo, su carrera no ha tenido una gran exposición, sin embargo, sí goza de cierta fama y prueba de ello son sus casi 50 mil seguidores en redes sociales. Uno de los proyectos más importantes en los que ha participado la pareja de Alexis Ayala fue la película llamada “La Hora de Salvador Romero” (2017).

La pareja reveló recientemente que se conocieron hace unos meses mientras compartían créditos en alguna producción, por lo que decidieron darse una oportunidad para el amor, además, señalaron que llevan dos años saliendo de forma oficial.

Alexis Ayala defiende su relación

Como se mencionó antes, desde el anunció de su relación, la pareja recibió todo tipo de críticas, sin embargo, el actor salió en defensa de su romance y respondió a todas aquellas personas que aseguraron que era el “sugar daddy” de Cinthia Aparicio.

Fue durante un encuentro con diferentes medios donde el actor señaló que la diferencia de edades no es un factor que afecta su relación ya que se llevan y se entienden muy bien, por lo que están en un gran en un momento de su relación y no le importan los malos comentarios de sus detractores.

"Esta mujer llegó en el mejor momento de mi vida, llegó en el mejor momento de mi vida porque estoy reencontrándome a mí en muchos sentidos. He tenido muchos tropiezos y muchos fracasos, pero siempre me he levantado y a veces se necesita que alguien te jale las orejas y ahora encontré a alguien que no solo me las jala, sino que está ahí y juega conmigo”, mencionó el actor, quien luego de siete meses soltero volvió a darse una nueva oportunidad para el amor.

De momento, se desconoce si el actor tenga planeado llegar nuevamente al altar en los próximos meses, sin embargo, aseguró que, por ahora, está enfocado en disfrutar al máximo su relación con la joven actriz y modelo. Actualmente, Alexis Ayala tiene 56 años de edad y ha estado casado en dos ocasiones, su primera esposa fue Karla Álvarez y posteriormente mantuvo una relación con Fernanda López, de quien se separó en febrero de este año.

Con información de medios.