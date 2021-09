¡Anoten hombres! Así fue como Alexis Ayala conquistó a Cinthia Aparicio, quien es 20 años menor que él

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio aparecieron públicamente gritando a los cuatro vientos su amor, luego de que la pareja confirmara su relación sentimental a escasos días.

Y es que la actriz de 28 años reveló en entrevista para el programa matutino de Hoy, que su romance con el actor de 56 años quien quien es 20 años mayor que él de edad, no es reciente, aunque hasta el momento lo dieron a conocer.

Por su parte, Alexis Ayala se dijo muy feliz por su noviazgo con Cinthia y así fue como lo expresó;

Al ser cuestionada sobre cómo fue que Alexis la conquistó Aparicio explicó; “Siendo directo y detallista, pero me encantó que fuera directo, de ‘así están las cosas… ¿cómo ves?", djio la joven.

Finalmente, Ayala aprovechó los micrófonos del programa para desmentir que sea un padre desentendido de su hija menor, Fernanda Ayala, fruto de su relación con su exmujer.

“Fernanda y yo tenemos una gran comunicación, de hecho, cuando salió la nota luego luego ella me mandó las fotos y me dijo ‘oye, ¿ya lo viste?’, porque nosotros estábamos en Las Vegas, fuera de México, y le dije ‘sí, ya la vi no te preocupes’, y me dice ‘bueno porque me están hablando para entrevista’, y le digo ‘pues tú contesta la verdad que tenemos’, y la verdad que tenemos es que nosotros tenemos un buen entendimiento”, detalló.