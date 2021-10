Paola Rojas: Reviven incómoda entrevista de la periodista a Chabelo, la llamó “gorrona” | VIDEO

Paola Rojas es considerada una de las mejores periodistas en México, pues cuenta con una trayectoria de poco más de dos décadas en las que ha estado al frente de distintos espacios en radio y televisión, sin embargo, no todo ha sido tan fácil para la conductora pues ha tenido que pasar por momentos un tanto bochornosos en su carrera como el que protagonizó junto a Xavier López “Chabelo”, quien incomodó a la titular de “Al Aire” por su pesada actitud.

Fue en redes sociales donde usuarios recordaron este penoso momento que la conductora de “Netas Divinas” pasó junto al “amigo de todos los niños” durante una entrevista realizada en 2018, en la cual, “Chabelo” se mostró un tanto pesado con sus respuestas, incluso, se salió de su personaje y habló con su voz normal desairando a la conductora.

“Miren que feliz soy, estoy con Xavier López “Chabelo”, encantada porque me acaba de invitar a “La Villa de Santa Claus” mencionó emocionada la conductora al inicio del video, sin embargo, la situación se tornó un poco incómoda por la respuesta del emblemático personaje de la televisión mexicana, “No la invité, tiene que pagar su boleto”.

Posteriormente, la querida conductora de “Netas divinas” trató de corregir sus palabras y aseguró que compraría su boleto para no ser una gorrona, por lo que el también actor siguió con su actitud pesada y dijo “No, si yo no quería decirle, pero no quiero que se convierta usted en gorrona”.

En los siguientes momentos Paola Rojas trató de que “Chabelo” contara acerca de su proyecto, sin embargo, el actor y productor se negó y le pidió a Paola Rojas que ella lo dijera todo, para el final de la entrevista, Xavier López se animó a hablar un poco más, sin embargo, nada pudo borrar el bochornoso momento que le hizo pasar a Paola Rojas.

Como se mencionó antes, el video de la incómoda entrevista de Paola Rojas a “Chabelo” volvió a convertirse en tendencia en redes sociales en las últimas horas y las críticas en contra del “amigo de todos los niños” no se hicieron esperar y lo calificaron como “grosero” y “malcriado”, mientras que otros bromearon sobre la situación y aseguraron que esa actitud de “Chabelo” era porque estaba entrando a la adolescencia.

Paola Rojas muestra su lado sensible

Hace unos días, Paola Rojas conmovió a sus seguidores tras romper en llanto en pleno programa de “Netas divinas” debido a que confesó que sentirse como una esclava de la imagen fuerte que proyecta, por lo que no aseguró que no quiere continuar con mostrándose de esa manera pues detrás de la figura de Paola Rojas también hay una mujer, que al igual que el resto de personas, llora, sufre y que le cuesta hablar.

“Tarde 44 años en entender que mostrarte fuerte siempre es un signo de debilidad. O sea, no puedes ser todo el tiempo fuerte”, comentó entre lágrimas la periodista titular del noticiero “Al Aire”.