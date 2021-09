¿Paola Rojas quiere ser mamá? Así reaccionó a la pancita de embarazo de Natalia Téllez: VIDEO

Hace un par de días, Natalia Téllez y su pareja, Antonio Zabala, dieron a conocer que serían padres a través de una publicación en Instagram, por lo que la noticia ha causado todo tipo de reacciones entre el medio del espectáculo y en esta ocasión fue la conductora y periodista, Paola Rojas, quien reaccionó al embarazo de su compañera de emisión en “Netas Divinas”, quien a su vez, presumió su pancita de embarazo por primera vez.

Fue a través de diversas historias de Instagram, donde Paola Rojas compartió el encuentro con Natalia Téllez por los pasillos de Unicable y luego de felicitarla por su embarazo, revelaron que tenían varias semanas de no verse por lo que se extrañaban mucho.

“Ya sé, es que te tomaste unas semanas para irte a multiplicar, muy bien. ¡Qué maravilla!, mira, mira, trae a su descendencia”, mencionó Paola Rojas, mientras intercambiaba abrazos con Natalia Téllez, quien presumió que ya se nota su pancita y para mostrarlo se puso de perfil para que se pudiera apreciar mejor pues señaló que de frente aún no se nota su tierno baby bump.

La periodista cuestionó a su amiga que si ya sentía algunos síntomas del embarazo por lo que Natalia Tellez señaló que todavía no sentía nada pero que en teoría esta semana debería empezar con síntomas.

“Yo no soy una señora cursi, pero cuando recibí la noticia lloré, me emocioné mucho (…) quiero desde ya a tú bebé, en emotiva ceremonia se los anuncio, soy su tía favorita”, dijo la periodista entre risas para finalizar su historia.

¿Paola Rojas quiere ser mamá?

Tras el emotivo video difundido por la periodista y conductora, los seguidores de Paola Rojas no tardaron en reaccionar a los videos y aseguraron que el haber estado cerca de Natalia Téllez había despertado nuevamente su instinto maternal en la titular de “Al Aire”, sin embargo, esta posibilidad quedó totalmente descartada pues se sabe que por el momento, Paola Rojas está enfocada en su carrera profesional y en el cuidado de sus hijos, Leonardo y Paulo, quienes son fruto de su relación con el exfutbolista y ahora comentarista, Luis Roberto Álves ‘Zague”.

La amistad ente Paola Rojas y Natalia Téllez ya tiene algunos años pues han participado en diferentes proyectos de Televisa juntos, además, se hicieron más cercanas desde que ambas comparten cámaras y micrófonos en Netas Divinas junto a otras figuras femeninas que han desfilado por el programa.

Natalia Téllez presumió su pancita por primera vez. Foto: IG. paolarojas

Embarazo de Natalia Téllez.

Como se mencionó al principio de esta nota, fue apenas hace unos días cuando Natalia Téllez dio a conocer la noticia de su embarazo y de acuerdo a la foto publicada por la artista que participó en la telenovela “Te acuerdas de mi”, su embarazo se encuentra entre el segundo y tercer mes de gestación, por lo que sería hasta el próximo año cuando debutará como mamá.

A pesar de que Téllez confesó en distintas ocasiones que no deseaba ser madre, fue hasta que conoció a Antonio Zabala que el deseo surgió, y tras iniciar su romance el año pasado, ahora esperan la llegada de su primer bebé.

Con información de Agencia México.