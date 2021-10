Llorando, Paola Rojas revela que se siente "esclava" de la imagen de mujer fuerte | VIDEO

Netas Divinas, es uno de los programas que más audiencia tiene debido a que las mujeres que lo conducen son expertas en diversas materias de la comunicación, que en conjunto hacen de cada emisión una verdadero bomba y claro, han puesto a su público a flor de piel con sus impactantes revelaciones.

Una a una ha revelado aspectos personales que nadie sospechaba y que al final, dejan llenos de lágrimas los ojos de cada conductora. En este caso, tocó el turno a Paola Rojas, la periodista afamada de la televisora de San Ángel. Además de lidiar con las noticias y haber soportado convertirse en una de ellas cuando sufrió la infidelidad de su expareja, Luis Roberto Alves "Zague", también ha tenido que presentarse ante el público como una mujer empoderada.

En este caso, lo es, pero también reveló que es una faceta que no quiere mantener toda su vida, pues es algo cansado que la ha esclavizado prácticamente. Confesó que esto viene a raíz de que es una persona soberbia.

"Siempre he dado esta imagen de la 'viejota', pero también de pronto... promuevo genuinamente el que las mujeres seamos: poderosas, fuertes y autónomas, pero hay también, lo confieso un mecanismo de defensa. Me protejo de un montón de cosas", mencionó ante las cámaras.

Paola Rojas se siente esclava de su imagen de mujer fuerte

Frente a sus compañeras y amigas, la comunicadora dijo que al igual que cualquier otra mujer, sufre, llora y le cuesta hablar; sin embargo, se impone y lo oculta. "No quiero ser esclava de Paola, el personaje fuerte, no quiero. De pronto sí me siento esclava del personaje", reveló ante las cámaras.

"Tardé 44 años en entender que mostrarte siempre fuerte es un signo de debilidad. O sea, no puedes ser todo el tiempo fuerte", declaró con mucha seguridad.

Ante estas palabras, Daniela Magún, ex integrante del grupo Kabah, le dio un fuerte abrazo (junto con Consuelo Duval) después de decirle que está en un punto donde muchos quisieran estar "que es encontrar ese balance y esa línea media en donde eres esa mujer fuerte y también vulnerable al mismo tiempo".

TE PUEDE INTERESAR: Kalimba confiesa en Netas Divinas que la soberbia ha marcado su vida