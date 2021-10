Lidia Ávila hace una fuerte declaración sobre la música; ¿por esto se alejó de OV7?

A pesar de la fama y el éxito que han acumulado durante 30 años de carrera, parece que la situación entre los OV7 no ha mejorado. Durante los últimos meses, los integrantes de la agrupación se han enfrentado a una serie de conflictos por temas legales, monetarios y hasta sobre su orientación sexual. Este último fue motivo de separación entre M'balia Marichal y Lidia Ávila. De acuerdo con el testimonio de ambas, "la mulata" recibió un rumor respecto a que "la china" hablaba mal de ella a sus espaldas.

El presunto motivo de esto fue que M'balia inició una relación sentimental con otra mujer después de su divorcio, situación con la que Lidia no parecía estar de acuerdo. A partir de ese momento, la hermana de Kalimba dejó de contestar los mensajes de Ávila y, aunque escuchó los mensajes de voz que envió para intentar aclarar la situación, ya no respondió. La gravedad de la situación fue tal que, hasta el momento, no se sabe si OV7 regresará a los escenarios.

OV7 lleva 30 años de trayectoria musical. Foto: Instagram @oficialov7

¿Incursionará en otro género?

El pasado fin de semana, Lidia Ávila se presentó en un salón de la Ciudad de México como parte del espectáculo protagonizado por La Sonora Santanera. Como parte de la ya conocida dinámica en la que el grupo interpreta sus más grandes éxitos en compañía de diferentes celebridades, la OV7 subió al escenario para interpretar un par de canciones, entre las que se encontró "Pena Negra".

Durante la noche, Lidia rindió algunas declaraciones para los medios de comunicación presentes y, en entrevista con el programa De Primera Mano, la cantante aclaró si le interesaría convertirse en vocalista de la reconocida agrupación. Sorprendida por la interrogante, Lidia Ávila realizó una de sus confesiones más polémicas, pues aseguró que prefiere cantar música tropical antes que pop, género en el que se especializa OV7.

Lidia Ávila se presentó junto a La Sonora Santanera. Foto: Instagram @lidiaavila

Continúa como solista

Incluso, aseguró que le gusta más cantar con La Santanera que con OV7, lo que podría desencadenar un mayor conflicto entre los integrantes del grupo musical, mismo que se encuentra en un momento complicado por las polémicas derivadas de problemas como fraude y hasta homofobia. Para dejar más claro su punto, Lidia Ávila dijo que lo que más le gustó de participar a lado de La Sonora Santanera fue el sentimiento y el grado de dificultad que implican ciertas canciones, pues Sonia López, quien interpreta originalmente las canciones, canta de forma impresionante.

Recientemente, también se dio a conocer que Lidia Ávila regresaría al mundo de la música gracias a "Ciega", el tema que grabó en 2005 y que interpretó de forma acústica por el placer de seguir cantando. Respecto a su decisión, Lidia Ávila aseguró que todo lo hizo por sus fans, quienes suelen estar en contacto con ella a través de plataformas digitales. Sin embargo, la cantante no descarta el estreno de temas inéditos, mientras los conflictos con OV7 se solucionan.