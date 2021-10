Ivonne Montero se enfila en la lista de los famosos que no quiere vacunarse contra la Covid-19

Pese a que México vive su tercera ola Covid y se ha comprobado científicamente que la vacuna ha ayudado a disminuir los decesos por el coronavirus, aún hay personas que se reúsan a ser vacunadas como es el caso de la guapa actriz Ivonne Montero.

La protagonista de la novela "La Loba", aseguró que tanto ella como su hija Antonella no recibirán la dosis contra la Covid-19 debido a las dudas que aún le genera la inmunización.

A través de una entrevista para el programa Sale el Sol, la artista de 47 años aseguró que tiene conocidos que han muerto por la aplicación de la vacuna y por ello tiene sus reservas.

“Las vacunas tengo un tema ahí bastante delicado, la verdad es que yo cuestiono todo, es un tiempo de vida que estamos viviendo muy difícil, lo que te puedo decir es que han muerto más de 5 personas cercanas mías vacunadas, con las dos dosis, entonces esto de que ya estoy vacunado y ya, no, ten cuidado, porque igual te infectas, igual contagias, igual te mueres, entonces hay que tener cuidado con eso”.

Recordemos que la actriz estuvo contagiada de coronavirus y pese a ello, Montero asegura no estar segura de la medida sanitaria por lo fuerte que pueda resultar en el organismo de su niña debido al padecimiento que tiene.

“Yo quiero vacunarme, y lo voy a hacer, pero en el momento en que yo vea que realmente la vacuna está teniendo un resultado. A mí mi intuición me dice no vacunarme en este momento, a mi hija no la pienso vacunar definitivamente, porque esta vacuna es muy fuerte y ataca mucho al miocardio”, detalló.

Finalmente, Ivonne insistió que a pesar de tener secuelas de su contagio de Covid, esperará para vacunarse. Así la también cantante, se une a estrellas del medio artístico como Miguel Bosé y Paty Navidad que por distintas razones desconfían de la efectividad de las vacunas anti-covid.

