Lucero y Mijares en "El Retador": estos fueron sus momentos más icónicos

“El Retador” se convirtió en el reality show favorito del público y aunque los concursantes llevaron al límite a todos en la competencia, los jueces fueron los responsables de grandes momentos como aquellos protagonizados por Manuel Mijares y Lucero, con los que lograron revivir uno de los amores más grandes de la farándula.

El reality logró juntar a la pareja que alguna vez hizo suspirar al público tanto arriba como fuera de los escenarios, pues son parte de una historia de amor que continúa en la memoria de sus fans que lo recuerdan con cada una de sus canciones y que se pudieron escuchar una vez más en “El Retador” con los participantes.

Aunque su participación no sólo despertó el interés por saber si estarían juntos una vez más como la pareja favorita de la farándula, sino que fue blanco de la polémica al revelarse algunos de los grandes secretos que guardaban como pareja. Además de que Consuelo Duval e Itatí Cantoral revelaron un amor guardado por Manuel Mijares.

Itatí Cantoral, Manuel Mijares y Lucero. Foto: Instagram @elretadormx

Triste luna de miel

Durante el programa el youtuber Juan Bertheau fue quien metió en aprietos más de una vez a los jueces, tal y como sucedió la noche de estreno cuando se reveló que Lucero se habría “enamorado” de otro hombre durante su luna de miel con Mijares.

Lucero respondió nerviosa a la interrogante asegurando que el misterioso hombre le habría llamado la atención, sin embargo, en ese momento estaba enamorada del “soldado del amor”. Aunque Itatí Cantoral intentó cambiar un poco el tema, el instante creó tensión e incomodidad entre los cantantes.

¿Lucero molesta por coqueteo?

Durante el programa fue evidente que los cantantes se lanzaron fuertes indirectas incrementando los momentos de incordiad, algo que habría intentado disminuir Itatí Cantoral al revelar su amor por Mijares y creando una revalidad con Consuelo Duval.

En más de una ocasión Itatí Cantoral reveló sentir más que un cariño de amigos por Manuel Mijares, por lo que coqueteó con él durante “El Retador”. Al respecto, Lucero no se mostró interesada aunque algunos fans señalaron que su molestia era evidente ante las declaraciones de la actriz.

“Yo la verdad, con ese soldado del amor, yo sí me andaba yendo al baño de mujeres, cómo no. Si yo fuera Lucero, lo seguiría iluminando hasta el final. La verdad, si me comadre Lucero es un poco compartida, yo sí le ponía unos besos a Manuel Mijares”, dijo Itatí Cantoral.

Manuel Mijares y Lucero. Foto: Instagram @elretadormx

Mijares censurado

Durante el programa los cantantes revelaron algunos de los momentos más íntimos de su matrimonio y, aunque las indirectas no faltaron, fueron más los momentos en que dudaron en llenarse de halagos y recordar algunos de los momentos que compartieron juntos.

Fue durante uno de ellos que el intérprete de “Si me tenías” reveló que “la cola” era la parte del cuerpo que más le gustaba de Lucero, aunque añadió de inmediato “de caballo” esta parte fue cortada y censurada en redes sociales aunque los fans lo recordaron compartiendo el bochornoso momento.

Lucero se queja de Mijares

El momento más reciente que muchos en “El Retador” tomaron a broma, pero que logró molestar a Mijares y necesitó una vez más de la intervención de Itatí Cantoral fue cuando Lucero parece reprochar a su exesposo ventilando problemas que pudieron tener en su matrimonio.

Y es que fue durante uno de los momentos que Mijares habla con los participantes cuando dice: “Esa ruptura que tuvieron, que luego se volvieron a juntar, que tuvieron la terapia, que eso pasa en todos lados y en cualquier gira de cualquier artista”.

En seguida Lucero responde “hasta en un matrimonio”, lo que provocó una reacción inmediata del público y el rostro de Mijares habría reflejado una notable molestia.

Lucero niega beso a Mijares

Pese a que actualmente comparten una gran amistad por sus hijos, la cantante dejó ver que no está dispuesta a llegar a algo que pueda comprometer la relación con su exesposo, y es que fue durante una de las presentaciones que los concursantes protagonizaron un romántico momento con un apasionado beso al final de su baile.

Al concluir, Itatí Cantoral pidió a Mijares que repitieran la escena del beso entre ellos o con Lucero, algo a lo que la cantante de inmediato se negó y, una vez más, la actriz decidió cambiar el tema para no hacer más incómodo el momento.