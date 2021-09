Lucero y Mijares: Está es su BELLA historia de amor

Actualmente, vemos semana a semana el programa “El Retador” el cual pasa todos los domingos a través de la señal de las Estrellas, en este proyecto disfrutamos nuevamente a Lucero y Mijares juntos, pues desde hace varios años no los veíamos compartir un proyecto tan especial.

Y desde que inició este programa, todos los domingos la expareja ha dado de qué hablar pues han hecho algunas revelaciones de lo que fue su matrimonio, y lo que pudo haber provocado su ruptura, aunque actualmente sabemos que se llevan de maravilla.

Es por eso que a continuación te contaremos la historia de amor entre Lucero y Mijares, pareja que en su momento se volvió una de las favoritas del público, no por nada muchos de los seguidores de ambos desean verlos juntos nuevamente, aunque esto ya quedó bien claro que no pasará.

Todo comenzó cuando ambos grabaron la película “Escápate conmigo” en el año 1985, en ese momento Lucero tenía tan solo 16 años de edad y Mijares 27, la bella actriz se interesó por su compañero de set y aunque Manuel asegura que sí salieron un par de veces, las cosas no se dieron debido a que su exesposa era muy jovencita y además él estaba enfocado en su carrera como cantante.

Pero el tiempo pasó, y a los pocos años volvieron a coincidir, Lucero ya era toda una mujer de 24 años de edad y estaba en la cima del éxito y claramente llamó la atención de Mijares, quien hizo de todo por volver a contactarla.

Y así fue, Mijares le propuso hacer un dueto, el cual ella aceptó a “regañadientes”, así lo recuerda “El soldado del amor”, y es que Lucero tenía mucho trabajo, pese a esto, se logró, y hablaban de vez en cuando por teléfono pero un día Lucero dejó de contestarle, esto causó confusión en Mijares.

“Me da su teléfono, empezamos a hablar y de repente no me contestaba y no me contestaba y dije ‘no entiendo, pues si yo le gustaba’…” recordó Mijares en una entrevista con El Burro Van Rankin