Ximena Navarrete enseña el ROSTRO de su BEBÉ a pocas semanas de nacer: FOTO

Con 33 años de vida y tras haber trascendido a nivel mundial como una de las mujeres más bellas del mundo hace más de una década, Ximena Navarrete ha vivido altas y bajas en los años recientes. Es verdad que hoy vive el momento más emocionante y especial que muchas mujeres desean, al menos, una vez en su vida, ese es el de ser madres.

Pero no ha sido fácil para ella. Como se supo en el año 2018, Ximena en ese entonces lamentó la pérdida de un bebé que esperaba con especial emoción, situación dolorosa que fortaleció sus lazos de pareja y familiares.

Y hoy en día, con 33 semanas de gestación de un nuevo bebé, compartió al mundo un ultrasonido con el rostro de ese ser que ahora crece en su vientre.

Ximena Navarrete comparte imagen de su bebé

Con todo el amor que una madre primeriza puede tener hacia ese ser que ha anhelado, incluso, desde antes de gestarlo en su vientre, es que la ex Miss Universo Ximena Navarrete compartió en su cuenta de instagram @ximenanr una imagen que llenó de ternura su red social y dejó varias muestras de cariño de sus amistades.

Con la frase "Mi cosita bella... te amo bebé", fue que Ximena abrió conversación para mostrar al mundo el bebé que tanto espera llegue a su vida dentro de pocas semanas, aproximadamente, para la primera quincena del mes de diciembre.

Felicitaciones de amistades famosas

Para rematar el momento, Ximena Navarrete compartió su felicidad y ésta recibió a cambio varias muestras de cariño de amistades y fanáticos. Entre las amigas famosas que no dejaron pasar la oportunidad para dar cariño a Ximena y su bebé, estuvieron presentes la actual novia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, ella es la modelo e influencer Tania Ruiz, quien no dudó en llenar de corazones el posteo de su amiga, tal como lo ha hecho en otras ocasiones con cada una de sus fotografías.

Las otras dos luminarias que se sumaron las felicitaciones fueron la integrante de JNS, Karla Díaz, así como la actriz de telenovelas Ariadne Díaz.

