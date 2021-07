Ximena Navarrete relata cómo perdió a su primer bebé y el proceso para embarazarse de nuevo

Ximena Navarrete, quien próximamente se convertirá en mamá, reveló cómo perdió a su primer bebé en 2018, así como todo el proceso al que se sometió para vivir el segundo.

“Me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño, lo perdí a las 15 semanas, ese bebé a mi me hicieron una biopsia cuando todavía el bebé estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era trisomía, una malformación genética, que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar”, relató la modelo mexicana en el programa Hoy.

Además, aseguró que ir a terapia fue una parte muy importante para recuperarse emocional y físicamente, para poder embarazarse de nuevo.

“Le di importancia a las emociones y yo tengo mucho tiempo llevando una terapia, también por la pérdida, o sea como que todo va muy pegado. Hay que tener una terapia emocional, que te ayude a hacer ciertos ejercicios y cosas que trabajen en tu persona para que puedas ir superando como cada etapa”

No sabíamos por dónde ir, no sabíamos por qué no estaba pegando, agregó Ximena, y mi reserva ovárica estaba super, super disminuida. Este es el primer in vitro que me hice, entonces tuvimos éxito en el primer in vitro gracias a Dios".

Finalmente, señaló que vivir ese proceso fue muy difícil, ya que hay mucha incertidumbre.

"Es una situación que lleva de la mano mucho dolor, es el cansancio, es el medicamento, es el intentar un tratamiento, intentar otro, entonces por eso he decidido que sí lo tengo que hablar. No tengo un embarazo de alto riesgo ni nada por el estilo”.

