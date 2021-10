Por éste VIDEO, reavivan RUMORES de ROMANCE entre Selena Gómez y Chris Evans

El actor estadounidense Chris Evans, quien es conocido por interpretar al Capitán América en diversas películas del Universo Cinematográfico de Marvel, cometió un error en redes sociales, ya que tuvo que borrar uno de sus post para evitar ser “descubierto” por sus seguidores.

¿Selena está saliendo con Chris?

Hace unas semanas, el actor de “Avengers: Endgame” fue relacionado con la cantante estadounidense Selena Gómez, después de que la empezó a seguir en su cuenta de Instagram.

De hecho, seguidores del actor y la cantante comenzaron a sospechar que ambos se encontraban saliendo, pues aseguran que fueron vistos saliendo de un estudio de grabación en Los Ángeles y posteriormente, fueron captados comiendo juntos en un restaurante.

Sin embargo, la relación entre ambos no ha sido confirmada y tampoco hay fotos que aseguren que esto realmente ocurrió.

Selena ¿enamorada de Chris?

A pesar de que su noviazgo no ha sido confirmado, lo cierto es que la cantante de origen mexicano, quien es conocida por canciones como “Taki Taki” o “Baila conmigo”, ha revelado en más de una ocasión sus sentimientos por el Capitán América.

Durante su participación en el programa Watch what happens live with Andy Cohen, Selena Gómez confesó que se siente sumamente atraída por Chris Evans, de hecho, dijo que es “muy lindo” y agregó que está “un poco enamorada de él”.

Ante esto, internautas no han dejado de especular al respecto y recientemente, los rumores de su noviazgo han revivido.

¿Por qué revivieron los rumores?

Todo ocurrió porque el actor de Marvel subió a sus historias de Instagram un video donde supuestamente aparece la artista de 29 años. Quienes lograron verlo, aseguran que Selena Gómez aparecía en el reflejo, pero esto es solo un rumor.

Sin embargo, momentos más tarde, el actor de 40 años decidió borrar su post, pues después de causar un revuelo en redes sociales, prefirió eliminar la evidencia, aunque no pudo evitar revivir los rumores de su presunta relación con Selena.

