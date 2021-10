Selena Gomez y Coldplay sorprenden con un nuevo tema

La exitosa cantante y exchica Disney, Selena Gomez, vuelve al mundo de la música junto con la banda inglesa Coldplay, luego de una invitación que le hizo el líder de la banda, Chris Martin en abril de este año.

Gomez sigue en proceso de promoción de su último trabajo en estudio llamado ‘Revelación’, que la llevó de nuevo a cantar en español, sin embargo, el resultado no ha sido lo mejor para ella y pasó de noche en las listas de éxitos tanto de los Estados Unidos como en Latinoamérica.

Debido a ello, la colaboración entre Coldplay y la cantante se escucha como una gran oportunidad para ambos, por un lado llevaría a Selena a conectar con un público más adulto y por el lado de Coldplay la apuesta sería ideal para llegar a un público más joven que quizá no conoce la trayectoria de la exitosa banda inglesa.

"Selena sigue siendo muy popular entre la gente joven, y el grupo espera que esta colaboración le sirva para asegurarse el apoyo de la próxima generación de fans de la música"

Señaló una fuente citada por el diario The Sun.

Listo para el 15 de octubre

Selena reveló que su colaboración con los británicos de Coldplay, estará incluida en el más reciente disco de la agrupación, titulado ‘Music Of The Spheres'.

El sencillo 'Let Somebody Go' se estrenará el próximo 15 de octubre, fecha en la que el disco de la agrupación saldrá a la luz.

De acuerdo con algunas versiones periodísticas, la mancuerna entre la texana Gomez y la banda londinense, funcionó tan bien que podrían presentarse juntos en algunas fechas en vivo, hasta el momento esto no está confirmado, sin embargo, la relación entre la intérprete de ‘Send It On’ y la banda quedó en muy buenos términos.

Para saber más: Selena Gomez: ¿Se llama así en honor a la Reina del Tex-Mex? Éste y 10 datos que no sabías de ella