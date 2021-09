Selena Gómez protagoniza en Star Plus esta serie exclusiva que se renovó para una segunda temporada

Hulu anunció que la serie "Only Murders in the Building" tendrá una segunda temporada que continuará con la historia entretejida en sus primeros seis episodios y que continuará en cuatro más, por lo que muy probable que este contenido llegue a América Latina por medio de la plataforma de Star Plus.

La producción creada por Steve Martin y John Hoffman es protagonizada por Selena Gómez, el protagonista de "El Padre de la novia" y Martin Short y actualmente se emite directamente a esta parte del continente a través de la aplicación hermana de Disney Plus.

No se saben los detalles que ocurrirán durante la segunda tanda de episodios, debido a que esta producción aún no termina, aún no se han desentrañado los secretos que han dejado al público al filo del asiento y han cosechado buenas críticas por parte del 86 por ciento de los espectadores, quienes aseguraron que era un placer verla.

La serie contará con 10 episodios en la primera temporada.

¿De qué trata esta serie de Star Plus?

Mabel, Oliver y Charles son tres vecinos que viven en el Upper West Side, un lujoso condominio ubicado en Nueva York, Estados Unidos. Pese a no conocerse, el trío es adicto a un podcast de misterio en el que se narra un crimen.

La primera vez que los protagonistas se conocen ocurre en el elevador del edificio, al que también sube un joven hablando por teléfono celular. Horas después, el inmueble es evacuado, así que los ancianos y la mujer salen del lugar para posteriormente encontrarse por casualidad en un café en el que comienzan a intimar debido a su afinidad por los delitos sin resolver.

Cuando intentan volver a entrar en su casa, descubren que la policía ha cercado el lugar y no dejan pasar a nadie. Cuando preguntan la razón, les informan que una persona ha muerto en el sitio y deben esperar a que se realicen las labores periciales pertinentes.

Como no pueden con la curiosidad, deciden entrar a hurtadillas al condominio y logran ver el cadáver de la víctima, quien resulta ser la misma persona que habían visto en el ascensor. Al ser interceptados por una oficial de policía, son informados que la muerte se debió a un suicidio.

Sin embargo, los indicios que tienen del fallecido los hace armar conjeturas de que el asunto debió haber sido un asesinato, pero la agente no los escucha y desestima sus afirmaciones con pruebas que remiten a que el occiso atentó en contra de su propia vida.

Pese a esto, conforme la trama avanza, los personajes se convencen cada vez más de que esta muerte fue causada por alguien más y no por el muchacho que vieron en el elevador. Justo cuando encuentran algo que conecta a su idea principal, hay algo que la descarta, pero al mismo tiempo otra pista que sugiere la posibilidad de un homicidio.

El trío de amigos encuentra una salida a su soledad creando su propio podcast de crímenes sin resolver y además sigue investigando el fallecimiento ocurrido en el edificio.

Además de las brillantes actuaciones de los protagonistas, el misterio en la producción es latente, ya que una vez que muestra un camino que parece indicar una resolución final, aparecen nuevos elementos que logran una trama compleja y adictiva para el público. Por si fuera poco, la música, los diálogos, así como los escenarios están tan bien trabajados que permiten al espectador sumergirse en estas aventuras.

Selena Gómez en Mabel Mora

La actriz interpreta a una chica misteriosa que se niega a dar muchos elementos sobre su historia además del hecho de que se encuentra separada de sus amigos. Su gusto por el misterio nace en el pasado, cuando ella y sus compañeros comenzaron a realizar varios juegos para resolver este tipo de situaciones.

Pese a ser la más interesada con resolver el asesinato del joven del elevador, la chica parece estar relacionada en alguna forma con él, lo cual la vuelve una persona sospechosa para las espectadores. Esta situación se incrementa poco a poco debido a la falta de elementos sobre su vida y ocasiona que quien vea esta producción quiera seguir viendo más.

Steve Martin es Charles-Haden Savage

Como todos los participantes en esta obra de misterio, el personaje de Martin oculta una parte importante de su vida a los demás y además inventa una historia para evitar dar a conocer la verdad. Es un actor que no ha encontrado trabajo durante años y ha vivido más de 20 años en solitario en el mismo edificio.

Este papel significó para Steve Martin su primera participación como guionista e intérprete a la vez. Muestra una comedia lejana a la que acostumbró al público con cintas como "¿Y dónde está el piloto?" y aborda a un personaje maduro, ensimismado, pero con el cual Short y Gómez tienen mucha química.

Martin Short es Oliver Putnam

El personaje es un director que no encuentra trabajo durante varios años, por lo que experimenta una fuerte crisis financiera. Su última posesión en la vida es su departamento, el cual está a punto de perder y su mayor conflicto el no poder generar ingresos suficientes como para continuar con su vida.

Este hombre gana el interés en el caso y se olvida de su soledad gracias a Mabel y a Charles, quienes deciden incluirlo en la búsqueda de pistas, ya que fue parte del equipo al momento de descubrir el cadáver.