Estrenos de doramas para noviembre 2021, estas son las series más esperadas

¡Nuevos estrenos de doramas! El fenómeno asiático del entretenimiento sorprenderá a las fanáticas con el estreno de nuevas series que llegarán en noviembre para seguir celebrando la época de Halloween.



Si no has superado "El Juego del Calamar", estas recomendaciones son para ti. Corea del Sur ha demostrado ser uno de los grandes productores de series y películas dignas de los Premios Oscar o los Emmy gracias a historias como "Parasite" y "It's Okay To Not Be Okay", el primer dorama nominado a estos premios.

Plataformas como Netflix, Viki o YouTube estrenan mes con mes nuevos doramas con tramas originales y que no podrás dejar de ver. Checa la lista de estrenos para noviembre 2021 y anota la fecha para que no te los pierdas.

Estrenos doramas que no te puedes perder

Hellbound

Dorama que se estrenará en Netflix el 19 de noviembre. La trama sigue la vida de Jung Jin Soo, el líder de una nueva religión llamada Saejinrihwe. La cual aborda la existencia de los ángeles de la muerte provenientes del infierno y asegura que es una revelación divina.

Bae Youn Jae, es un productor de radio que intentará descubrir la verdad detrás de este culto religioso; Min Hee Jin es una abogda que se opone a un grupo de aficionados que cree en su líder. Además también está un detective que investiga casos relacionados con los ángeles de la muerte.

Adult Trainee

El 12 de noviembre llegará esta serie coreana que retrata la vida de un grupo de jóvenes adolescentes que a medida que crecen y sufren de los cambios hormonales dan un paso hacia la maduración. Jae Min sufre de la constante curiosidad sexual, Yu Ra es una joven que comienza a ser atrevida con sus amigos, pero sufre de sobrepeso. Na Eun es una joven que nunca ha tenido novio. Juntos enfrentarán los cambios de la adolescencia de la llamada generación Z.

One Ordinary Day

El 27 de noviembre se estrenará este dorama protagonizado por Kim Soo Hyun. La trama seguirá la vida de un estudiante universitario aparentemente normal. Sin embargo, sufre un fatal destino cuando es acusado de asesinato, ya que cometió un grave error una noche.



Shin Joong Ha es un abogado de mala fama que apenas y logró graduarse en la barra legal, pero hará todo lo posible por ayudar al desgraciado muchacho y probar su inocencia.

