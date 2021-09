El drama coreano que competirá en los Premios Emmy Internacional a mejor miniserie

El fenómeno de los K-Dramas sigue conquistando las esferas de Hollywood, ahora lo hará con los Premios Emmy gracias a uno de sus doramas más exitosos del 2020.

Con el éxito de Parasite, BTS y Squid Game actualmente, Corea está en el foco del mundo. La película ganó el premio Oscar a "Mejor Filme", la agrupación coreana hace poco se presentó en la Asamblea General de la ONU y la serie es el mejor estreno del mes.



Los premios Emmy son los más reconocidos de la industria, solo por detrás del Oscar y por delante de los Golden Globes. Recientemente se anunciaron a los competidores de la entrega 2021 y Corea del Sur se puso en lo más alto con el drama coreano que se transmitió a través de Netflix y tuvo como pareja protagonista a dos actores que fueron exnovios.

El drama coreano nominado a los Premios Emmy 2021

"It's Okay To Be Not Okay" podría hacer historia por primera vez en los Premios Emmy, en su edición internacional. La serie de romance fue nominada a "Mejor Miniserie" y competirá con:

Atlantic crossing

Des

Todas as mulheres do mundo

"Está bien no estar bien" está protagonizado por Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji, una pareja que tuvo un romance años atrás y se reencontraron para este proyecto.



El drama de Netflix sigue la vida de Moon Kang Tae, un joven que trabaja en un hospital psiquiatrico y se hace cargo de su hermano mayor, un hombre que sufre de autismo. Debido a su pasado, es recio a mostrar sus emociones y socializar con los demás.



Por otro lado, está Ko Moon Young, una famosa autora de libros infantiles. Ella tiene una actitud fría, soberbia y grosera, pero cuando se conocen ella se enamora a primera vista. Con el objetivo de conquistarlo, la protagonista hará todo lo posible por llamar su atención, por lo que comienza a seguirlo. Él no corresponde sus sentimientos, ya que son totalmente opuestos.



Este drama fue uno de los más populares del 2020. En redes sociales, fans felicitaron al cast y el equipo de producción por la nominación y esperan que gané. Es la primera serie coreana en ser nominada a los Emmy, la ceremonia se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre.

