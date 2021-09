Este es el mejor drama coreano que se estrenó en la semana, su historia te atrapará

Mes con mes Corea del Sur estrena diversos doramas que se posicionan en el gusto del público. Estas series son todo un fenómeno de las plataformas de streaming como Netflix, Viki y YouTube. Entre los lanzamientos de la semana se encuentra esta historia de suspenso que te atrapará por completo.

Asia es uno de los gigantes del cine y el entretenimiento, su terror suele ser mucho más oscuro y original, no por nada tienen producciones como "El Aro", "La maldición", "Train to Busan" o "The Medium" que sobrepasaron las expectativas.

Antes de que finalice septiembre, te compartimos una de las recomendaciones de la semana, es considerado uno de los mejores estrenos del mes y desde el primer episodio quedarás intrigado con la historia.

Hometown, el nuevo drama de terror

El drama coreano se estrenó recientemente a través de la plataforma IQIYI, disponible en México, y próximamente en Viki. La trama se centra en un pueblo ambientado en 1999 y sigue la pista de asesinatos en serie.

"Hometown" sigue la vida de Choi Hyung In, un detective que investiga un asesinado cuyo culpable es un completo misterio. Por otro lado, está Jo Jung Hyun, una mujer que busca a su sobrina desaparecida, preocupada por que su hermano está en prisión, pero se enteró de la situación. Es así que sus caminos se cruzan cuando el detective intentará encontrar su paradero.

A lo largo de la serie, el protagonista descubrirá que el caso de la niña y el asesino en serie podrían estar relacionados con un ataque terrorista ocurrido años antes y donde su esposa murió. Por si fuera poco, hay un personaje que cumple cadena perpetua por declararse culpable de los ataques terroristas, pero el misterio está detrás de quién ha cometido los demás crímenes.

Durante la emisión de su primer episodio, fans compartieron sus reacciones en las redes sociales y lo calificaron como una de las mejores series, ya que con tan solo el inicio los hizo querer ver más de la historia.

