"Él estaba pidiendo ayuda y nadie lo ayudó", madre de "El Wero" exige justicia por su hijo linchado en Tekit

Leticia Canché, madre de Ismael Alejandro Abán Canché, pidió justicia para que las autoridades atrapen a los responsables de la muerte de su hijo, quien fue linchado tras asesinar a machetazos a una adulta mayor en Tekit, Yucatán, el lunes 27 de enero de 2025.

"Él estaba pidiendo ayuda y nadie lo ayudó, estaba llorando, que me ayuden, me lo mataron, la gente, me mataron a mi hijo con piedras grandes en su cabeza, que me lo prendieron con gasolina, todo su pollo chico quedó chico, mi hijo me lo quemaron", expresó Leticia, madre del presunto responsable de haber asesinado a una señora, a quien sus vecinos identificaron como "Doña Candelaria".

"El Wero", el hombre que fue linchado por asesinar a una adulta mayor en Tekit, Yucatán

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, María Candelaria de 69 años fue víctima de un "ataque con un arma contundente" a las 21:05 del lunes 27 de enero. Debido a las heridas, la mujer murió en la puerta de su domicilio.

Sin embargo sus familiares comenzaron a pedir ayuda con los vecinos, debido a que un hombre, Ismael Alejandro Abán Canché, corría por la calle con un machete en la mano, luego de haber atacado a María Candelaria, por lo que algunos vecinos corrieron tras de él, lo golpearon y lo quemaron.

"Momentos después, en la calle 30 por 31 y 29 de la localidad de Tekit, Yucatán, se reportó el deceso de una persona del sexo masculino de nombre Alejandro "N" de 21 años, quien fue linchado y calcinado por pobladores que lo ubicaron como la persona que habría atacado horas antes a la persona de la tercera edad", señala la información de la Fiscalía de Yucatán.



Personal de la FGE y SSP se apersonaron al lugar, en donde abrieron el acta UNATD14-GG/102/2025, "por lo que se dará puntual seguimiento para el esclarecimiento de los hechos", dijo la Fiscalía General del Estado que continuará con las pesquisas sobre lo sucedido, "garantizando la aplicación de la ley con estricto apego a Derecho".