¿Daniel Arenas y Daniella Álvarez se casan? Exreina de belleza revela que ya quiere ser mamá

Daniella Álvarez abrió su corazón y mostró todo el amor que se siente su novio Daniel Arenas, pues en una entrevista confesó que tiene deseos de casarse y convertirse en madre pronto. Las declaraciones de la exreina de belleza sorprendieron a los fanáticos, pues la pareja tiene poco más de dos meses de relación.

En una conversación con el periodista Jomari Goyso, la modelo reveló que desde niña soñaba con llegar al altar y formar una familia. Indicó que su madre siempre le dijo que era "muy maternal", por lo que su máxima ilusión es tener un bebé.

La ex Miss Colombia reveló detalles de cómo fueron las primeras citas con el protagonista de 'SOS, me estoy enamorando'. "En la medida que lo fui conociendo dije 'Dios mío, me mandaste al príncipe azul'", reveló Daniella mientras se mostraba muy enamorada del actor.

Daniel Arenas y Daniella Álvarez anunciaron su noviazgo en septiembre Foto: Instagram

La modelo también indicó que una de las cosas que la atrajo de Daniel Arenas fue la franqueza con la que trató el tema de la amputación de su pierna, la cual perdió por consecuencia de una isquemia. La exreina de belleza dio a conocer que uno de sus primeros encuentros fue en un sitio donde le dieron mantenimiento a su prótesis.

Daniella Álvarez señaló que el galán de telenovelas aún no le hace entrega del anillo de matrimonio, sin embargo, dio de dalles de como le gustaría que fuera la propuesta

"No (me ha pedido matrimonio). Yo me voy a dejar sorprender. Ni él me lo ha preguntado cómo me lo imagino (la propuesta de matrimonio). Me gusta el tipo de anillo circular, Yo quiero que me lo pidan ojo a ojo, que no haya nada que me desenfoque, solo él y yo, quiero que lo graben para que mi familia lo vea. Quiero que sea un momento de los dos", describió.