¿Cuándo entregará Andrea Meza la corona de Miss Universo? Te lo contamos

Andrea Meza se ha convertido en una de las Miss Universo más carismáticas de los últimos años, pero nada dura para siempre, pues ya se dio a conocer fecha y hora del día que le quitarán la corona que presume con mucho orgullo. Andrea es la tercera mexicana en convertirse en Miss Universo, detrás de Ximena Navarrete quien ganó la corona en 2010 y Lupita Jones, en 1991.

Y es que en realidad Andrea es la ganadora del certamen 2020, el cual se había retrasado por la pandemia de Covid-19 que afecta a todo el mundo, por lo que sólo tuvo un reinado de siete meses, los cuales finalizan en diciembre próximo, lo cual ha sido lamentado por muchos de sus fans, pues quisieran verla en lo más alto por mucho más tiempo.

Pronto llegará la edición 70 de Miss Universo

La organización de Miss Universo dio a conocer que muy pronto se realizará su edición número 70 para dar a conocer a la reina de belleza 2021 y será en ese evento en el que la originaria de Chihuahua deje su trono. Pero mientras ese momento llega, Andrea, de 27 años, se la pasa increíble en Puerto Rico, en uno más de sus viajes representando a Miss Universo.

Recientemente tuvo un mal momento que la hizo enfadar

Hace dos semanas Andrea Meza participó en el certamen de belleza "Miss Sudáfrica 2021" y todo salió de maravilla, formó parte del jurado, pero su regreso se vio un tanto complicado por lo que la modelo originaria de Chihuahua se quedó varada en el Aeropuerto de Johannesburgo durante varias horas por las restricciones originadas por el Covid-19.

Por medio de sus historias de Instagram compartió los complicados momentos que pasó en el aeropuerto y explicó que no había podido abordar su vuelo hacia Estados Unidos debido a que por tener pasaporte mexicano necesitaba un permiso especial para poder entrar al país. "No podemos subir por mi pasaporte mexicano, no podemos entrar al país sin un permiso”, contó visiblemente molesta.

