Andrea Meza posa sin maquillaje y luce irreconocible; así reaccionaron sus fans: FOTO

Andrea Meza, la actual Miss Universo, cautivó a todos sus fans luego de mostrarse sin una gota sin maquillaje, pues luce muy hermosa. Sus seguidores interpretaron el video como una muestra de amor propio, además de que sacó su lado más humorístico, pues el clip muestra cómo cambia cuando se pone maquillaje.

En el video Andrea Meza decidió posar al natural, para después posar con un vestido azul de gala, el cual como siempre, porta con elegancia y personalidad, que contaba con mangas que sobresalían del área de su busto, en el cual había un escote pronunciado; en la parte de la espalda se simulaban los cordones de un corset. Su atuendo lo acompañó con una gargantilla plateada que tenía en el centro una piedra llamativa.

Posó increíble con vestidos de noche

Posteriormente en sus historias subió más fotos con más vestidos de noche, posiblemente estaba en una sesión; el segundo outfit fue un vestido vino con mangas holgadas y una abertura en la pierna izquierda, además de un destacado escote con el que lució bellísima.

Siempre luce espectacular. Foto: Especial.

Andrea Meza siempre sorprende con todos los outfits que presume a través de sus redes sociales, pues es hermosa y tiene un estilo sin igual. Por lo regular se la pasa en New York, una ciudad que la ha visto brillar y donde obtuvo el gran logro que obtuvo al ser coronada como Miss Universo 2020, la tercera mexicana en recibir este título.

Recientemente la pasó mal en Sudáfrica

El pasado fin de semana, Andrea Meza participó en el certamen de belleza "Miss Sudáfrica 2021" y todo salió de maravilla, formó parte del jurado y demostró porqué fue elegida Miss Universo, pero su regreso se vio un tanto complicado por lo que la modelo originaria de Chihuahua se quedó varada en el Aeropuerto de Johannesburgo durante varias horas por las restricciones originadas por el Covid-19.

Por medio de sus historias de Instagram compartió los complicados momentos que pasó en el aeropuerto y explicó que no había podido abordar su vuelo hacia Estados Unidos debido a que por tener pasaporte mexicano necesitaba un permiso especial para poder entrar al país. “No podemos subir por mi pasaporte mexicano, no podemos entrar al país sin un permiso”, contó.

