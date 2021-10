Andrea Meza, Miss Universo, voló la red con sus increíbles curvas

De cuerpo escultural y armonioso, luciendo un bronceado logrado a la perfección, Andrea Meza, no deja de cosechar elogios y suspiros por parte de miles de fans. Es que como no podía ser de otro modo, la reina de la belleza que fue coronada en mayo pasado es por estos días una de las figuras más elogiadas a nivel mundial.

Radiante en cada fotografía que comparte, la Miss Universo de 27 años se encuentra en plena expansión de su carrera y día a día da cuenta de su hermosura a través de las producciones que la toman como protagonista para difundir marcas de indumentaria de alta gama o difundir los eventos a en los que su presencia es una pieza clave.

Justamente, hace pocas horas, la morocha de un metro ochenta de estatura y rostro de finas características, compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que luce con todo su esplendor. Con un look de verano, que no da lugar a dudas de su hermosura, Meza se muestra posando sobre una reposera con un atuendo que realza más aún su esbelta figura.

En esta oportunidad, Andrea Meza luce un simple pero no menos elegante bikini de color amarillo intenso que deja entrever su escultural silueta. Su delicadeza a la hora de mostrar su cuerpo da cuenta de que sus producciones no son realizadas al azar, pues tanto los colores de fondo como su maquillaje están en perfecta armonía con su imagen. Una vez más su fotografía de Instagram no tardó en obtener más de cien mil likes y cientos de comentarios, entre los cuales los internautas resaltan la belleza de la morocha.

La pose con la que Andrea luce con elegancia esta vestimenta para dar la bienvenida a la temporada de mayor calor, da cuenta de la fineza de su estampa y la delicadeza de su rostro, de finas facciones. Ya es común además que entre los aspectos destacados por los seguidores de Andrea Meza en Instagram, se mencionen sus largas piernas que suelen ser el centro de todos los elogios.

Fuente: Instagram Andrea Meza

Vale decir que la joven modelo mexicana fue coronada como Miss Universo 2020 en mayo de este año, en el marco de un certamen que tuvo un retraso de seis meses debido a la suspensión decretada en el marco de la actual pandemia de Covid- 19. Con ese logro, la joven latina se transformó en la tercera reina de belleza a nivel mundial nacida en México. Ahora sus logros se desplegarán en todo el mundo, puesto que es una de las modelos y figuras más requeridas por estos tiempos.