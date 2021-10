Angélica María manda conmovedor mensaje para su "gran amigo" Vicente Fernández | VIDEO

Vicente Fernández se ha posicionado en el centro de atención del gremio del espectáculo en México tras presentar un complicado panorama para su salud luego de una fuerte caída que lo tiene hospitalizado desde hace dos meses y medio.

De acuerdo a su más reciente informe de salud, el cantante continúa delicado de salud, sin embargo, se dio a conocer este 18 de octubre que el famoso tiene periodos en los que permanece despierto durante el día y logra sostener conversaciones con sus familiares.

Angélica María mandó conmovedor mensaje Vicente Fernández

Ante el estado de salud del famoso cantante, diversos famosos y personalidades dentro del gremio del espectáculo se han tomado el tiempo de estar pendientes de la salud del patriarca de la Dinastía Fernández y han mandado solidarios mensajes de apoyo a su familia, al mismo tiempo que han recordado momentos valiosos que han vivido al lado de Vicente Fernández.

A esta lista de personalidades que recordaron algunos de sus mejores momentos al lado del cantante originario de Huentitán, ahora se une Angélica María, quien recientemente tuvo un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México y aprovechó para mandar un fuerte mensaje a su amigo.

Aleja los rumores de una posible relación entre ella y Vicente Fernández

Fue así que, ante las cámaras de diversos medios de comunicación, la actriz y cantante conocida como “La novia de México” recalcó que ella y “El Charro de Huentitán” siempre han sido grandes amigos y compañeros de trabajo, y le mandó un conmovedor mensaje a su amigo.

"Chente y yo amigos, y un verdadero amigo, lindo, compañero bello... No he podido habla con Cuquita, desgraciadamente cuando me cambié perdí todas mis libretas, no tenía el teléfono de ellos en mi celular, lo perdí... He tratado de conseguirlo, me comunicó con una persona que trabaja con ellos, pero tampoco me contesta", aseguró la conocida como "Novia de México", dejando claro así que entre ella y Vicente Fernández nunca hubo más que una amistad.

En suma, la madre de Angélica Vale expresó que tanto ella como su hija están muy pendientes de la salud del papá de Alejandro Fernández.

"Le digo que estamos preocupadas, que los amamos y les mandamos nuestro amor, ojalá que les pase el recado esta persona que trabaja con ellos", aseguró ante las cámaras.

SEGUIR LEYENDO:

Vicente Fernández: Así fue su SUPUESTO ROMANCE con Angélica María "La Novia de México"

Estas son las FOTOS que demuestran que Angélica María tenía el mejor abdomen del Cine de Oro