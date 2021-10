Ésta es la enfermedad por la que Galilea Montijo ingresó al HOSPITAL; la padecerá toda la vida

En la actualidad, una de las mujeres más conocidas de la televisión mexicana es Galilea Montijo, quien gracias a su carisma se ha posicionado desde hace varios años en la pantalla chica.

En este sentido, Galilea ha logrado consolidarse como uno de los estelares de Televisa gracias a que es una mujer que siempre está presente en el gremio del espectáculo.

En este sentido cabe recordar que Montijo incursionó en el mundo de la farándula gracias a su talento y simpatía en 1991, esto en el exitoso programa de concursos infantil TVO, esto luego de que en su juventud participó en diversos concursos de belleza.

Es bajo este panorama que resulta sencillo comprender el furor que genera la famosa conductora, por lo que cada paso que da es seguido de cerca por los reflectores y por sus fans, por lo que ahora ha alarmado a sus seguidores el reciente ingreso de Galilea al hospital.

Galilea y su ingreso al hospital

Recientemente ha alarmado a los seguidores de la conductora originaria de Jalisco el hecho de que se ausentó en varias ocasiones del programa "Hoy", por lo que de inmediato generó alerta; sin embargo, tras varios días ausente, Galilea Montijo apareció en los foros del matutino de Televisa y reveló que sufrió problemas con la presión por lo que se tomó unos días de descanso.

De acuerdo con la información emitida por parte de una persona cercana a la producción del programa Hoy, se dio a conocer que Galilea tuvo una fuerte caída en su salud el pasado 22 de octubre, esto al finalizar su participación en el matutino, por lo que inmediatamente acudió con su médico familiar para una revisión.

Sin embargo, esto no fue suficiente para la buena salud de la presentadora, por lo que fue trasladada a un hospital en donde le realizaron varios estudios que arrojaron que sufre de un derrame en el corazón, pericarditis e hipertensión, por lo que la famosa recibió un tratamiento especial.

Una enfermedad que padecerá de por vida

Fue durante una entrevista abierta con medios, que Montijo reveló todos los detalles respecto a su reciente ingreso al hospital, y para tranquilizar a sus fans, la conductora detalló cuál es su estado de salud.

Fue así que reveló que, tras su último chequeo médico, se confirmó que gran parte de sus problemas de salud son derivados de los estragos que le dejó el Covid-19, enfermedad que la atacó en dos ocasiones, por lo que ahora padece una enfermedad de por vida.

“He estado muy pendiente de mi salud y la verdad es que me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía me siguen dando, unos dolores de ojos, y todo eso pues es causa de la presión, literal me quedé hipertensa. La hipertensión, cuando eres detectada hipertensa, ya es para toda tu vida”, expresó Montijo, al mismo tiempo que detalló que a partir de este momento su vida cambiará, pues necesita tener los cuidados necesarios para evitar ser víctima de las afectaciones de la hipertensión.

