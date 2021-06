Galilea Montijo sufre TERRIBLES secuelas tras enfermarse dos veces de Covid-19

Galilea Montijo abrió su corazón y contó qué fue lo más difícil que vivió durante su batalla contra el Covid-19, enfermedad que padeció no una, sino dos veces. Según lo que contó la guapa conductora, en la segunda ocasión tuvo un cuadro mucho más grave y en la actualidad aún padece secuelas.

Y aunque durante su cuarentena se especuló que sería sustituida en el programa “Hoy”, en la actualidad se sabe que tanto sus compañeros y la producción siempre la apoyaron para que se recuperara rápido.

Ahora ya está bien de salud. Foto: Especial.

¿Cuándo y qué le pasó a Galilea Montijo?

La primera vez que la famosa se contagió fue a principios de noviembre de 2020, la conductora compartió con sus fans que estaba mal de salud y que había dado positivo a Covid-19, se mantuvo en casa para evitar contagiar a sus compañeros de set, a la par, Andrea Escalona también se contagió de coronavirus en ese mismo brote por lo que ella también dejó el matutino por un tiempo.

La jalisciense contó que si bien estaba enferma, sus síntomas eran completamente leves y pudo lidiar con ellos sin problemas hasta que estuvo recuperada y regresó al programa sin muchos cambios, pero en su recontagio las cosas cambiaron y las alarmas de preocupación se prendieron.

Temió por su vida. Foto: Especial.

En febrero de 2021, a tan sólo tres meses de haberse contagiado por primera vez, la ‘Gali’ confirmó estar enferma de nuevo, declaró que no creía ya en la inmunidad post Covid, pues tenía poco tiempo de haber salido de la enfermedad. Todos pensaron que sería como en la primera ocasión, pero desarrolló una sintomatología fuerte.

¿Qué secuelas sufre Galilea Montijo?

Todo excepto la dificultad respiratoria, tos, dolor de cabeza e incluso náuseas fueron los síntomas de la famosa, quien confesó sentirse mal, haber pasado momentos difíciles y temer por su vida, pero afortunadamente luego de algunas semana venció nuevamente la enfermedad.

Entre las secuelas que le dejó la enfermedad ella misma las reveló en una entrevista: “Ya me dieron de alta, me hicieron exámenes y ando toda moreteada porque mis venas son muy delgaditas, pero ya me hicieron exámenes de sangre y todo está bien, nada inflamado”. Ahora sólo espera no volver a contagiarse.

msb