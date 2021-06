¿Kalimba está furioso? Compañeros de OV7 no le avisaron que tendrán una bioserie

Las boiseries de bandas, cantantes y actores son lo de hoy, pero pueden causar problemas si los personajes a los que se les da vida en la ficción siguen vivos, como en la producción biográfica de Luis Miguel, con la cual muchas personas están inconformes. Un nuevo caso de esto ha ocurrido, pero con Kalimba, quien aseguró que no le hablaron para informarle que OV7 tendrá su propia historia contada en la pantalla chica.

Al enterarse de la noticia, Kalimba se mostró asombrado y hasta un poco molesto, pues aseguró que ninguno de sus excompañeros le ha informado sobre la existencia del proyecto y además no tomaron en cuenta su visión para escribir la serie.

Kalimba está molesto, pero no dejará el asunto por la paz

El cantautor formó parte de esta agrupación que se hizo famosa a finales de la década de los 80 y en que en el 2000 tomó la decisión de desligarse de su entonces representante Julissa, de quien se distanciaron por esta causa; ahora que sabe que se lucrará con su imagen, espera que le envíen sus regalías.

No se han comunicado con él. Foto: Especial.

“Que Dios los bendiga, será una gran serie. Ya ahí me mandan mis regalías. Mi punto de vista es que primero me deberían de avisar a mí. No sabía que se iba a hacer la serie”, expuso ante el programa 'Ventaneando'. Tan sólo hace un par de semanas se dio a conocer que los derechos de la serie están en manos de Eva Longoria y su casa productora.

¿Quién está escribiendo la serie de OV7?

El encargado de hacer el guión es Óscar Schwebel, uno de los integrantes de la agrupación; supuestamente ya ha terminado de escribir la primera parte, pues la historia es tan extensa, que podría dar para tres temporadas.

Kalimba afirmó que su autorización sólo la tendrían siempre y cuando esté de acuerdo con lo que se diga en el libreto y que le expliquen de qué tipo de serie se trata, pues a ninguno le interesa una serie basada en chismes o llena de drama. Agregó que lo más probable es que se cuente un mayor número de pasajes buenos que malos, ya que entre ellos siempre ha prevalecido el amor.

“OV7 siempre ha sido un grupo triunfante, un grupo exitoso. Definitivamente no siempre hemos estado bien, porque somos una familia y las familias no siempre están bien. Pero te puedo decir que del 8 al 10 por ciento, como máximo de nuestra carrera, hemos tenido roces. El otro 90 sólo ha sido gozo, amor, alegría, trabajo disciplina, gusto”, explicó.

msb