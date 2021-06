Así se ve Chiquis Rivera luego de su cirugía estética: VIDEO

La cantante Chiquis Rivera compartió hace unos días un pare de fotos con las que reveló que se sometería a una cirugía, sin embargo en ese momento no dio más detalles. Fue hasta este miércoles que a través de un video en sus redes reveló que se hizo una cirugía estética y mostró como se ve.

A través de sus historias en Instagram, la hija de Jenni Rivera compartió con sus millones de fanáticos una imagen en la que se le veía luciendo un conjunto deportivo en color negro que acompañó con la palabra "before" (antes), para seguir con otra foto en la que porta una bata de hospital a la que agregó la leyenda "after" (después).

Sin embargo, al momento de publicar las fotografías no dio más detalles al respecto. Aunque la cantante de 35 años ya había adelantado en a principios de mayo que se sometería a una nueva cirugía, razón por la que había sido captada en la clínica de un conocido médico en Tijuana.

La cantante dejó ver su ingreso al hospital. Foto: Especial

Chiquis Rivera niega liposucción y manga gástrica

Pero fue hasta este miércoles que Chiquis reveló con un video en sus redes sociales que se hizo un arreglo en el busto, pues aseguró que buscaba que se vieran más firmes, aunque en el mismo clip negó haberse realizado una liposucción o una manga gástrica.

"No me hice la manga, y si me la hubiera hecho les diría, pero no", fueron las palabras de la cantante, quien también explicó que el procedimiento fue realizado el lunes y que actualmente se encuentra en su casa recuperándose, afirmando que se siente muy bien y está muy cuidada por sus seres queridos.

Luciendo un pants y con la cara lavada, la intérprete bajó el cierre de su sudadera para mostrar como se ve actualmente, y así confirmar lo dicho, pues afirmó que muchos ya habían dado a conocer que se sometió a un procedimiento de liposucción, lo cual también negó.

