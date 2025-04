Beca Rita Cetina lanza importante advertencia: tu pago podría está en peligro por esta razón

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, en colaboración con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, lanzaron una importante advertencia dirigida a estudiantes, padres de familia y docentes para prevenir fraudes digitales relacionados con los programas de becas, que podrían poner en riesgo tus recursos.

Con el mensaje "Información importante: No te dejes engañar por páginas web no oficiales", esta iniciativa busca alertar a la comunidad educativa sobre los riesgos de compartir datos personales en sitios web y correos electrónicos fraudulentos.

La campaña, que promueve los programas Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica, Beca Educación Media Superior, y Beca Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, destaca la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para realizar trámites relacionados con las becas.

Según la SEP, se han detectado sitios web y correos electrónicos falsos que se hacen pasar por el Buscador de Estatus, una herramienta oficial que permite a los beneficiarios verificar el estado de sus solicitudes.

¿Cómo funcionan estos sitios falsos?

Estos sitios fraudulentos suelen solicitar información personal como nombres, direcciones, números de teléfono o datos bancarios, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.

La SEP ha identificado que los estafadores suelen utilizar tácticas como el envío masivo de correos electrónicos falsos, la creación de páginas web que imitan el diseño oficial del gobierno, y hasta mensajes de texto que prometen acelerar el proceso de entrega de las becas a cambio de datos personales. Estas prácticas no solo comprometen la seguridad de los beneficiarios, sino que también generan desconfianza en los programas gubernamentales.

En un comunicado oficial, la SEP enfatizó que "nuestro Buscador de Estatus está en mantenimiento", por lo que cualquier sitio que afirme ser el buscador oficial debe ser considerado sospechoso.

La institución recomienda a los usuarios no ingresar datos personales en plataformas no verificadas y verificar siempre que las páginas web pertenezcan a dominios oficiales del gobierno, como los que terminan en .gob.mx. Además, la campaña hace un llamado a no responder correos electrónicos que soliciten información sensible o que contengan enlaces dudosos.

Un problema creciente en la era digital

Los programas sociales son un blanco frecuente de los ciberdelincuentes. Foto: Freepik

El aumento de fraudes digitales es una preocupación constante en los últimos años, desde que muchos trámites migraron a plataformas en línea.

Programas de apoyo como las becas educativas se han convertido en un blanco frecuente para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan la necesidad de las familias para obtener información personal o financiera.

Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en 2024 se reportaron más de 15,000 casos de fraudes relacionados con programas sociales, un aumento del 20% con respecto al año anterior.

¿Cómo protegerse de los fraudes en la red?

Las autoridades dieron recomendaciones de seguridad. Foto: Especial

La campaña de la SEP incluye una serie de recomendaciones para evitar caer en estos fraudes: