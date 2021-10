Cantante del Cine de Oro hizo un "Pedro Sola" al promocionar unos cigarros; así fue le penoso momento

Los artistas de cine mexicano tienen cientos de anécdotas para contar, algunas de estas son divertidas y otras penosos momentos, como le sucedió a esta bella cantante que triunfó en el Cine de oro, pero en su juventud hizo un "Pedro Sola" al promocionar unos cigarros.

Marina Herrera Aragón nació en Cárdenas, San Luis Potosí, el 18 de julio de 1927, es conocida como Marilú o "La Muñequita que Canta", y una artista completa, pues además de cantante fue actriz. Inició su carrera artística en 1939, cuando era una niña de 12 años al ganar un concurso de canto y unirse a la compañía de un comediante llamado Don Catarino.

En noviembre de 1940 se unió a la compañía de Paco Miller. En la Ciudad de México, Marilú se convirtió en una intérprete de la estación de radio XEW y También cantó en el Teatro Lírico y el Teatro Follies. En 1943, cantó en el centro nocturno Waikiki y se unió a la compañía de Alfonso Brito en el Carpa Colonial.

Se casó con el caricaturista David Carrillo, fundador de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, con quien Herrera estuvo casada por 40 años, hasta que Carrillo falleció en el 2015.

Su paso por el Cine de Oro

Después de firmar un contrato con la productora Filmex, Marilú estudió arte dramático y pronto llegó al Cine de Oro, donde debutó con la película "La liga de las canciones", a la que siguieron cintas como "Ahí viene Vidal Tenorio", "Dos tenorios de barrio", "Los hijos de nadie", "La cobarde", "Martes 13", "Estoy hecho un demonio" y "Destino de un capricho", entre otras.

Su filmografía la integran más de 20 películas, entre las que compartió créditos con importantes figuras como Joaquín Pardavé, con quien trabajó en tres filmes: "Los hijos de don Venancio", "Los nietos de don Venancio" y "El barchante Neguib".

En una entrevista para Notimex, Marilú recordó la amistad que tuvo con Pedro Infante, cuando coincidieron en el teatro Tívoli, momento en que el "ídolo de México" abandonó el trabajo para dedicarse a buscar los restos de su amiga Blanca Estela Pavón, víctima de un avionazo cerca de la Ciudad de México, en 1949.

El día que Marilú hizo un "Pedro Sola"

En la misma entrevista, que fue realizada en el año 2018 por Carolina Kerlow, con apoyo de la Fonoteca Nacional, "La Muñequita que canta" contó el penoso momento que protagonizó en un programa al promocionar unos cigarros, situación similar a la que vivió el conductor Pedro Sola al decir el nombre de otra marca de mayonesa al hacer una mención en "Ventaneando".

Marina Herrera recuerda el momento con mucha gracia, y con una gran sonrisa cuenta que le pidieron hacer un comercial para una marca de cigarros, sin embargo, se equivocó al mencionar la marca, por lo que por poco y la corren del programa que estaba grabando, según contó mientras reía.

"Mi vida es cantar y seguiré haciéndolo hasta que el público me lo permita, cuando ya no me acepten seguro voy a llorar, y tendré que retirarme, pero mientras eso no suceda seguiré, porque aún tengo facultades", son las palabras con las que se despidió la cantante, quien actualmente tiene 94 años y sigue presumiendo de una inigualable voz.

