Marvel retrasa estrenos de Doctor Strange 2, Thor y otras películas: éstas son las nuevas fechas

Disney ha decidido retrasar el estreno de cinco de las películas más esperadas dentro de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)que estaban programadas para llegar a los cines durante los próximos dos años. Además, eliminó del calendario tres películas de las que no teníamos título, pero sí fecha de posible lanzamiento.

A continuación te presentamos las nuevas fechas:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Del 25 de marzo al 6 de mayo de 2022

: Del 25 de marzo al 6 de mayo de 2022 Thor: Love and Thunder : Del 6 de mayo al 8 de julio de 2022

: Del 6 de mayo al 8 de julio de 2022 Black Panther: Wakanda Forever : Del 8 de julio al 11 de noviembre de 2022

: Del 8 de julio al 11 de noviembre de 2022 The Marvels : Del 11 de noviembre de 2022 al 17 de febrero de 2023

: Del 11 de noviembre de 2022 al 17 de febrero de 2023 Ant-Man and The Wasp: Quantumania : Del 17 de febrero al 28 de julio de 2023

: Del 17 de febrero al 28 de julio de 2023 Película sin nombre: Adelantada del 10 de noviembre al 3 de noviembre de 2023

Película sin nombre: Ya no tiene fecha (estaba programada para 28 de julio de 2023)

Película sin nombre: Ya no tiene fecha (estaba programada para el 6 de octubre de 2023)

Hasta ahora, la única película del UCM que no ha cambiado su fecha de estreno es Guardians of the Galaxy Vol. 3, la cual está prevista para salir en cines el 5 de mayo de 2023.

Por otro lado, tampoco se sabe si recorrerán o adelantarán los estrenos de las cuatro películas (aún sin nombre) que Marvel Studios anunció para el 16 de febrero, 3 de mayo, 26 de julio y 8 de noviembre de 2024.

Otras películas que cambian de fecha

No sólo las películas del Universo Cinematográfico de Marvel sufrirán cambios en la fecha de estreno, sino también las de las otras franquicias de Disney:

Indiana Jones 5: Del 25 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023

Del 25 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 Película sin título de Disney Live Action: Ya no tiene fecha (estaba programada para el 14 de julio de 2023)

Película sin título de 20th Century: Ya no tiene fecha (estaba programada para el 20 de octubre de 2023)

