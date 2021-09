Revelan fotos inéditas de una serie de Marvel que nunca se estrenó por ser 'muy gay'

Debido al impacto que generaron las películas de Los Vengadores, en el último año Marvel Studios y Disney han apostado fuertemente por las series de televisión inspiradas en personajes secundarios de las contas que merecían ser más conocidos, por ello lanzaron exitosas producciones como WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki y What If...? (y ya anunciaron que vienen otras como Hawkeye, She-Hulk, Ms. Marvel y Moon Knight).

Aunque si hacemos memoria, no se trata de las primeras series inspiradas en personajes de Marvel, pues antes de que los derechos pasaran a Disney, Netflix se aventuró entre 2015 y 2019 a crear exitosas series como Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage, a quienes reunió después en The Defenders. Asimismo, hubo una serie inspirada en The Punisher, que contó apenas con dos temporadas y fue cancelada al igual que las anteriores.

Y antes de estas, conocimos series exitosas como Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Marvel's Agent Carter y Marvel's Inhumans, las cuales se transmitieron por televisión de paga.

La serie que nunca vimos

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que en 2018 Marvel había grabado otra serie inspirada en un grupo de superhéroes que sería liderado por Chica Ardilla (Squirrel Girl), sin embargo, a pesar de que se contaba ya con los 10 episodios que serían transmitidos, simplemente no fue lanzada por que supuestamente no encontraron plataforma para alojarla.

Se trata de New Warriors, quienes en los cómics son un contrapunto de Los Vengadores. Su productor Kevin Biegel, quien en redes sociales publicó fotos de cómo lucían la protagonista, interpretada por Milana Vayntrub, y su fiel ardilla Tippy-Toe.

El propio creador confirmó que ya tenían todo listo para presentar el piloto pero que a un alto ejecutivo de Marvel no le gustó debido a que era 'muy gay'. Y aunque esa fue la verdadera razón por la que la serie no salió a la luz, la empresa se encargó de decir que fue por falta de plataforma.

Biegel escribió en sus publicaciones que el programa "era orgullosamente gay" y que eso no le había agradado a ese ejecutivo racista y homófobo. No dio nombres, pero muchos medios especializados creen que se trató de Ike Perlmutter, quien de hecho ya fue despedido de Marvel justo por actitudes así.

Después de que estas fotos y declaraciones le dieran la vuelta al mundo y se hicieran virales en redes sociales, Kevin Biegel borró su tuit, sin embargo, muchos blogs y medios ya habían difundido la verdad sobre por qué nunca vimos en televisión la serie de New Warriors, la cual se preveía que sí estuviera dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).