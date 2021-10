Las 5 mejores películas de Marvel según IMDb para maratonear este fin, ¡están en Disney y Star Plus!

Los grandes personajes creados por Marvel, no solamente son protagonistas de cómics de la compañía fundada por Martin Goodman en 1939, también han aparecido en una gran número cintas de 20th Century Studios, Marvel Studios y Sony Pictures.

Para que no pierdas el tiempo, a continuación te ofrecemos una lista de las cinco mejores obras del séptimo arte basadas en personajes de Marvel y que puede ver en Disney Plus o en Star Plus, según las calificaciones del sitio especializado en cine y televisión IMDb.

5. Guardianes de la Galaxia

Calificación en IMDb de 8.0

Disponible en Disney Plus

Durante el 2014 el director James Gunn llegó a Marvel Studios para estar detrás de la primera entrega “Guardianes de la Galaxia”, en la que los chicos y chicas malas también pueden ser héroes. Tras solamente 7 años desde sus estrenó, la cinta ya es todo un clásico y aún falta su tercera entrega,

4. Deadpool

Calificación en IMDb de 8.0

Disponible en Star Plus

Este es quizás el personaje del Universo Marvel más irreverente y caótico y con un lenguaje muy florido. Deadpool quien es personificado por el guapo Ryan Reynolds es sin duda una de las más grandes apuestas de 20th Century Studios desde el lado de un divertido antihéroe.

3. Logan

Calificación en IMDb de 8.1

Disponible en Star Plus

Para muchos Logan es la cinta más cruda y que más se adentra a los sentimientos de un superhéroe, pues se le ve batallando por tener un lugar y dinero para vivir, se le ve sangrar como a todo un mortal.

Además se ven dos de las muertes más fuertes en el mundo de los X-Men, ( Dr. X y Wolverine) y además es la despedida de Hugh Jackman encarnando a Wolverine (Esto a Deadpool le gusta) en medio triste relato post-apocalíptico donde los mutantes casi desaparecen.

2. Avengers: Infinity War

Calificación en IMDb de 8.4

Disponible en Disney Plus

Esta es la primera parte del último capítulo de la Saga del Infinito de Marvel Studios. Esta cinta logró mantener a su público al filo de su butaca gracias a un épico cliffhanger a la espera del estreno de Avengers: Endgame.

1. Avengers: Endgame

Calificación en IMDb de 8.4

Disponible en Disney Plus

Esta es la última cinta de la Saga del Infinito de Marvel Studios. Esta fue la despedida de grandes personajes como Tony Stark y Steve Rogers, quienes dejaron su lugar para que nuevas generaciones de héroes llenen las pantallas.