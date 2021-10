“What if…?”: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada de la exitosa serie de Marvel?

Este miércoles 6 de octubre fue liberado en Disney Plus el noveno y último capítulo de la primera temporada de “What if…?”, la exitosa serie de Marvel con la que se tuvo un primer acercamiento al multiverso de la franquicia que emocionó a todos sus fans, quienes ya se preguntan si habrá una segunda temporada, por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos al respecto de la próxima entrega de "What if…?”.

Como se mencionó antes, la primera temporada de “What if…?” llegó a su final luego de nueve episodios, los cuales, fueron liberados de forma semanal y en cada uno de ellos nos presentaron distintas realidades de los superhéroes del multiverso de Marvel, a lo largo de estos episodios pudimos ver a un Thor fiestero, a un nuevo Black Panther, la versión femenina del Capitán América (Captain Carter) y hasta un Thanos bueno, además, surgió una nueva versión de un supervillano que puso en peligro todo el multiverso, por lo que dejó a los seguidores de la franquicia con ganas de saber más acerca de lo que pasara.

En esta ocasión trataremos de no entrar en detales para no revelar información a las personas que no han visto la serie, sin embargo, solo nos limitaremos a decir que esta serie animada ha sido todo un parteaguas para el universo cinematográfico de Marvel pues abrió un abanico de infinitas posibilidades para la creación de nuevas películas en las que se aborden las vidas de nuevos personajes y de otros ya conocidos, pero en otras realidades.

¿ What if…?”, tendrá segunda temporada?

Desde antes de que se estrenara “What if…?” se sabía que la serie constaría, por lo menos, de dos temporada, pues fue el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien confirmó esta información durante una entrevista para BuzzFeed Brasil. Cabe mencionar que, en esa ocasión, el también productor señaló que serían 10 episodios por temporada, sin embargo, finalmente fueron 9 para la primera entrega y se desconoce si la segunda temporada sufrirá modificaciones o si se mantendrá con 10 episodios como lo adelantaron.

De momento, no hay fecha confirmada para el estreno de la segunda temporada de “What if…?”, sin embargo, diversos portales especializados aseguran que será durante la primera mitad del 2022 cuando sea liberada la segunda parte de esta exitosa serie. Cabe mencionar que aún no se ha confirmado si en esa nueva entrega se unirán finalmente todo el multiverso o si seguirán siendo capítulos con historias individuales de cada superhéroe, sin embargo, se sabe que uno de los personajes que aparecerá en esta segunda temporada será Captain Carter (Hayley Arwell), pues el productor Brad Winderbaum así lo confirmó hace unas semanas.